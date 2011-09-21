-"Elektrikli mini" Türkiye'de üretim yolunda İZMİR (A.A) - 21.09.2011 - Polonya'nın Melex marka elektrikli küçük yolcu taşıma ve hizmet araçlarının Türkiye distribütörü Sateksolar'ın, yeterli ilgiyi görmesi durumunda aracı Türkiye'de üretmek için Polonya'daki şirketle prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Sateksolar Yenilenebilir Enerji Sistemleri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ayfer Gülüm, AA muhabirine, Melex'in servis, kargo ve yolcu taşıma amaçlı kullanılabilen elektrikli araç üretiminde, dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer aldığını belirtti. Melex araçlar üzerine, enerji verimliliğinin artırılması amacıyla Danimarkalı SolarDrive'dan aldıkları güneş panelini monte ettiklerini kaydeden Gülüm, Melex marka araçlarda bu uygulamayı ilk kez kendilerinin yaptığına dikkati çekti. Gülüm, Melex'in, çevreci olması dışında segmentinde plaka takılıp Türkiye'de trafiğe çıkabilen ilk araç olduğunu anlatarak, şunları söyledi: ''Melex marka araçlar, alışveriş merkezleri, oteller, tatil köyleri ve turistik yörelerde yaygın olarak kullanılma imkanına sahip. Ayrıca gerek 200 kilodan 1 tona taşıma kapasiteli modelleriyle gerek 2-8 yolcu taşıma kapasiteli modelleriyle, organik tarım uygulamaları, kargo taşımacılığı, havaalanları, liman ve marinalar ile siteler, belediyeler, müzeler, hastaneler, üniversite kampüsleri ve seralarda da ideal bir araç.'' Melex'i, özellikle haziran ayında İstanbul'da düzenlenen ICCC 17. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı'nda tanıttıktan sonra yoğun talep aldıklarını dile getiren Gülüm, şöyle devam etti: ''Araçlar, şu an çeşitli oteller ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kullanılıyor. Melex'in Türkiye'de üretilmesine yönelik üretici firmayla prensip anlaşmasına vardık. Buna göre yılda 300 civarında satış yapmamız durumunda Melex'i Türkiye'de üretmeyi planlıyoruz. Belki motoru ve güneş panellerini ithal ederiz. Türkiye, aracın diğer parçalarını üretecek deneyime ve bilgi birikimine sahip. Üretime geçmemiz durumunda, Balkan ve Ortadoğu ülkeleri ile Türk cumhuriyetlerine ihracat yapmayı hedefliyoruz.'' -2 lirayla 60 kilometre- Ayfer Gülüm'ün verdiği bilgiye göre, 8-9 saatte tam şarj olan araçlar, 2 liralık maliyetle ortalama 60 kilometre gidebiliyor. Güneş panellerinin kullanımı, bu maliyeti daha da aşağıya çekiyor. Benzinli veya dizel araçlarda bu maliyet, aynı mesafe için 15-17 liraya çıkıyor. Bakım masraflarının minimum düzeyde olduğu araçlar, maksimum 3 yılda kendilerini amorti ediyor. Azami 25-30 kilometre hıza ulaşan, yokuş aşağı giderken elektrik üretimine katkı sağlayan sisteme sahip araçlar, 6.000-13.000 avro arasında satılıyor. Güneş panelleri opsiyonu ise 2.500 dolarlık ek maliyet getiriyor.