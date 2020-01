-"Elektrik özelleştirmelerinde kamu üzerine düşeni yaptı" BOLU (A.A) - 04.02.2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesiyle ilgili son ihalelerde kamunun üzerine düşeni yaptığını, teklif veren firmalardan da benzer şekilde davranmalarını beklediklerini söyledi. Abant'ta, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğince (ELDER) düzenlenen ''Elektrik Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri 5'inci Sektör Toplantısı''nda konuşan Bakan Yıldız, Türkiye'de 21 elektrik dağıtım şirketinden 13'ünün özelleştirildiğini hatırlattı. Özelleştirilen şirketlerin, toplam şirket sayısına göre yaklaşık yüzde 65, dağıtım bölgelerine göre ise yüzde 53'e karşılık geldiğini anlatan Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: ''En son yapmış olduğumuz dağıtım hizmetlerinin özelleşmesiyle alakalı ihale sürecini hep beraber takip ettik. Burada kamu üzerine düşeni yaptı. Tabi ki, teklif veren firmalardan da benzer şekilde davranmasını bekleriz. Her defasında verdiği teklife sahip çıkmak zorunda veya piyasanın gelişen şartlarında bunu tekrar değerlendirip o kararını vermek durumunda. Ancak geldiğimiz noktada, yalnızca elektrik dağıtım hizmetlerindeki teminata irat kaydeden miktarın neredeyse bir Dicle dağıtım bölgesine eşit olduğunu söylemeliyim. Yani bu bir sermaye; başlı başına bir dağıtım bölgesini satın alabilecek bir sermaye. O yüzden her birimizin mutlaka ilerleyen süreçte daha sorumlu davranması etik olacaktır.'' Yıldız, elektrik dağıtımıyla ilgili değişim sürecinin çok yönlü olduğuna işaret ederek, önceden kamuya olan güven ve teslimiyetin, özel sektörde dağıtım şirketlerinin araştırılması ve yön tespitine tabi tutulmasına yöneldiğini anlattı. Özel sektör firmaları arasındaki dengeyi koruyup kollamaları gerektiğine dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti: ''Şu anda yaşadığımız kış şartlarında, dağıtım şirketleriyle yürüttüğümüz hizmetlerin aslında bir test noktası olduğunu bilmemiz lazım. Tabi ki, bu testi iyi geçebilmemiz lazım. Meteorolojinin verilerine göre, son 42 yılda en soğuk günleri geçen hafta yaşadık. Önümüzdeki hafta içinde benzer bir hava tahmini var. Bizim bütün şartlara hazır olmamız lazım. Buradan çıkardığımız olumlu tavsiyeleri, mutlaka bu yapının içine koymamız lazım. Önceki yıllarda 40'a yakın olan problem başlıklarımızın bu toplantıda 8-10'a inmiş olması, iyileşmeyi gösteriyor. Gerekli çalışmalar yapıldı ama bu bir değişimdir. Problemler bitmez ama çözümü aranır. Her bir problemi mutlaka bu manada daha da iyileştirerek çözüme kavuşturmamız lazım.'' Yıldız, Özelleştirme İdaresinin, bundan sonra ihalesi yapılacak bölgelerle, ihalesi iptal edilmiş bölgelere ilişkin sektör temsilcilerinin önerilerini alacağını sözlerine ekledi.