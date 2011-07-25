-"ELE GEÇEN SİLAH VE MÜHİMMAT PKK'YA GİDECEKTİ" ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - Mardin Emniyet Müdürü Mustafa Aygün, Nusaybin'de ele geçirilen silah ve mühimmatın terör örgütü PKK'ya verilmek üzere yurda sokulduğu kanaatini taşıdıklarını söyledi. Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mardin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, bir süre takip ettiği TIR'ı Nusaybin Bölge Trafik İstasyonu karşısında bulunan benzin istasyonunda durdurduğunu hatırlattı. ''Barut'' adlı eğitimli köpek yardımıyla TIR'da arama yaptıklarını belirten Aygün, araçtaki zulalarda, 19 Glock marka silah, 7 Beretta marka silah, 2 adet CZ75D Compact ve l adet CZ75 marka silah, l adet şarjörü takılı halde otomatik tabanca, 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 bin 20 tabanca mermisi, 3 bin 760 kalaşnikof mermisi olmak üzere toplam 32 adet silah, 8 bin 780 adet mermi ve 56 şarjör ele geçirildiğini bildirdi. TIR sürücüsü S.S'nin gözaltına alındığını belirten Mustafa Aygün, zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiğini kaydetti. Silah ve mühimmatın terör örgütü PKK'ya verilmek üzere Irak'ın kuzeyinden yurda sokulduğunu değerlendirdiklerini ifade eden Aygün, ''Biz görevimizi yaptık. Zanlının sorgusunu cumhuriyet savcılığı yapacak. Bundan sonra takdir mahkemenindir'' dedi.