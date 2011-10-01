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Dünya

"El Kaide'nin bomba uzmanı öldürüldü" iddiası  WASHINGTON (A.A)

01 Ekim 2011 11:14

-"El Kaide'nin bomba uzmanı öldürüldü" iddiası  WASHINGTON (A.A) - 01.10.2011 - El Kaide bağlantılı ABD vatandaşları imam Enver El Evlaki ile Samir Han'ın öldüğü operasyonda, örgütün bomba uzmanı İbrahim el Asıri'nin de öldürülmüş olabileceği bildirildi. Adlarının açıklanmasını istemeyen Amerikalı iki yetkili, ABD istihbaratının Yemen'de düzenlenen operasyonda el Asıri'nin de öldüğüne işaret ettiğini söyledi, ancak Suudi Arabistan asıllı teröristin öldürüldüğü henüz resmen doğrulanmadı.  El Asıri, Amsterdam-Detroit seferini yapmakta olan yolcu uçağına saldırı girişiminde kullanılan patlayıcıları ve Yemen'den ABD'ye gönderilen bombalı paketleri hazırlamakla suçlanıyor.  

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