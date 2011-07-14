-"EL KAİDE OPERASYONUNU TÜRKLER YAPTI" WASHINGTON (A.A) - 14.07.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Ankara, Bursa ve Yalova'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik olarak düzenlenen operasyonda aralarında ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin de olduğu bazı dış temsilciliklere yönelik eylem hazırlığı içinde oldukları iddia edilen 15 zanlının gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, "ABD Büyükelçiliğinin gözaltılarla ilgili olarak Türk yetkililerle temas halinde olduğunu" söyledi. Toner, günlük basın brifinginde bir soru üzerine, bu aşamada konuyla ilgili fazla bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, "Basında çıkan haberleri gördük. Büyükelçiliğimizin, gözaltılarla ilgili olarak Türk yetkililerle temas halinde olduğunu biliyorum. Onlarla yakın koordinasyon ve temas içindeyiz. Bilgi ve istihbarat paylaşıyoruz" dedi. "Tehdit konusunda Türk yetkilileri Büyükelçilikteki Amerikalı yetkililer mi bilgilendirdi?" sorusu üzerine Toner, "Hayır. Benim anladığıma göre, bu Türklere ait bir operasyondu ve biz sonradan bilgilendirildik" diye konuştu.