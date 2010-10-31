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Dünya

"EL KAİDE BOMBASI ALMANYA'DAYDI" BERLİN (A.A)

31 Ekim 2010 14:50

-"EL KAİDE BOMBASI ALMANYA'DAYDI" BERLİN (A.A) - 31.10.2010 - Alman "Bild am Sonntag" gazetesi, Yemen'de El Kaide örgütü tarafından hazırlandığı tahmin edilen ve ABD'deki bir Yahudi kuruluşuna gönderilmek istenirken İngiltere'de ele geçirilen bombalı paketin, Köln/Bonn havaalanında başka bir kargo uçağına yüklendiğini yazdı. Gazetenin araştırmalarına göre, İngiltere'deki East Midlands havaalanında ele geçirilen bombalı paket hakkında Alman Federal Suç Dairesi (BKA), elde ettiği ihbarı İngiliz makamlarına iletti, ancak paketin bulunduğu uçağın Köln/Bonn havaalanından hareket etmesini zamanında önleyemedi. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere gazeteye yaptığı açıklamada, hükümetin, Yemen'den hava yoluyla gelen hiç bir paketin Almanya'ya girmemesi konusunda karar aldığını söyledi. Haberde, İngiliz polisinin, paketin Yemen'in başkenti Sana'dan önce Dubai'ye, oradan da Köln/Bonn havaalanına ve daha sonra da ABD'ye gönderilmek üzere İngiltere'ye geldiğini açıkladığı belirtildi. İngiltere Başbakanı David Cameron'un da, bombalı paketin uçakta patlayacak şekilde ayarlandığını söylediğine dikkat çekilen haberde, "Yani bomba her an Almanya üzerinde de patlayabilirdi" denildi.

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