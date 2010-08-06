-"EL KAİDE, ABD'YE EN BÜYÜK TEHDİT" WASHINGTON (A.A) - 05.08.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığının 2009 yılı terör raporunda, El Kaide'nin, Afrika ve Yemen'deki kendisine bağlı örgütlerle Pakistan'daki çekirdek kadrosunun, ABD ve ABD'nin yurt dışındaki çıkarlarına "En tehlikeli terörist tehdidi" oluşturduğu belirtildi. Bakanlığın yıllık yayımladığı raporda, "ABD'yi hedef alan en ürkütücü örgüt" olarak tanımlanan El Kaide'nin, geçen yıl Pakistan'da yenilgilere uğrasa da, "Kendisini şartlara uydurabildiği ve çabuk toparlanabildiği", kendisi adına faaliyet gösteren gruplar aracılığıyla erişimini artırdığı kaydedildi. El Kaide'nin, dünya genelinde Amerikan ve Batı hedeflerine operasyonel saldırı planlarının içinde aktif biçimde yer almaya devam ettiği, ABD ve yurt dışındaki Amerikan çıkarlarına saldırı arzusunu güçlü biçimde koruduğuna değinilen raporda örgütün, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'dan bireyler de dahil olmak üzere eleman alımı, eğitim ve eleman yerleştirme faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi. Raporda, Pakistan'ın, El Kaide'yi dizginleme adına bazı adımlar atmış olmasına rağmen, örgütün, merkezleri Yemen, Kuzey Afrika ve Somali'de bulunan kendisine bağlı gruplarla kurduğu ortaklıklar ve sahip olduğu bağlantılar ile ortak hedefler sayesinde, bu kayıplarını "Kısmen telafi edebildiği" belirtildi. Özellikle Pakistan, Yemen ve Somali'deki El Kaide'nin, giderek artan sayıda Amerikalıyı ''Kendi davasına çekiyor'' görünmesinden duyulan kaygının da dile getirildiği raporda, önceki yıllarda olduğu gibi İran, yine en aktif "Terör destekçisi" olarak tanımlandı. Raporda, İran'ın Ortadoğu ve Orta Asya'daki militan gruplara desteğinin bu bölgelerde büyük oranda istikrarsızlaştırıcı rol oynadığı ifade edilirken, ABD'nin "teröre destek veren ülkeler" listesindeki diğer ülkeler olan Küba, Sudan ve Suriye'ye ilişkin bir değişikliğe gidilmedi. Dışişleri Bakanlığı raporunda, Pakistan ve Afganistan'daki terör saldırılarında yaşanan artışın, bu ülkelerde geçen yıl sivil ölümleri ve yaralanmalarında artışa neden olduğu, bu durumun da Güney Asya'yı, Ortadoğu'yu geçerek dünyada terörün had safhada olduğu bölge haline getirdiği belirtildi.