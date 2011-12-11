-"El Clasico"nun galibi Barcelona MADRİD (A.A) - 11.12.2011 - İspanya 1. Futbol Ligi'nin 16. haftasında oynanan ve ''El Clasico'' olarak adlandırılan maçta Real Madrid sahasında Barcelona'ya 3-1 yenildi. El Clasico tarihinin en erken golüyle başlayan maçta, Barcelona kalecisi Victor Valdes'in hatasını iyi değerlendiren Real Madrid, Karim Benzema'nın 22. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın hemen başında yenik duruma düşmesine rağmen oyun disiplinini bozmayan Barcelona, Messi'nin kişisel becerisiyle rakip ceza sahasına getirdiği topu Casillas'ın yanından ağlara gönderen Alexis'in golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı. İkinci yarı tamamen kontrolü elinde tutan Barcelona, Xavi (Dk. 53) ve Cesc'in (Dk. 66) golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu arada sezon öncesindeki Süper Kupa maçında Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun Barcelona yardımcı antrenörü Tito'nun gözüne elini soktuğu ve bundan dolayı ceza aldığı olayla bağlantılı olarak Real Madridli taraftarların Santiago Bernabeu Stadı'na astıkları ''Mou, senin parmağın bize yol gösteriyor'' yazılı pankart, Real Madrid kulübü yönetimi tarafından kaldırıldı. Mourinho da maçın sonlarına doğru Barcelona yedek kulübesine giderek, kısa bir süre önce ameliyat olan Tito'ya geçmiş olsun diledi. Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho'nun tercihiyle Real Madrid'de forma giyen Türk futbolcular Nuri Şahin ve Hamit Altıntop kadrodışı bırakıldı. Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil ise ilk 11'de çıkmasına rağmen 58. dakikada yerini Brezilyalı Kaka'ya bıraktı. Barcelona aldığı galibiyetle, Real Madrid ile arasındaki puan farkını kapatarak, şampiyonluk yarışından kopmadı.