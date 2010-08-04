-"EL BOMBASI AHMEDİNEJAD'IN 100 METRE YAKININDA PATLADI" TAHRAN (A.A) - 04.08.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Hamedan kentine giren konvoyuna atılan "el yapımı" el bombasının, İran liderinin 100 metre yakınında patladığı belirtildi. İran internet sitesi "khabaronline.ir"nin haberine göre, el bombasını atan saldırgan anında yakalanırken, yaralananların olduğu patlamadan sonra yoğun duman yükseldi. Ahmedinejad saldırıdan sonra Hamedan stadyumunda halka hitap etti, ancak saldırıya değinmedi. İran devlet televizyonunca canlı yayımlanan Ahmedinejad'ın Hamedan konuşmasının ardından İran Cumhurbaşkanlığı yetkilisi saldırıyı doğrulamıştı.