-"EL BOMBALARINI ALDIĞI EVİ GÖSTEREMEDİ" İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - Birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Osman Yıldırım, Ataşehir'de yapılan keşfin ardından yeniden Silivri Cezaevine gönderildi. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde, mahkeme hakimlerinden Hüsnü Çalmuk ile İstanbul Cumhuriyet Savcısı Nihat Taşkın'ın da bulunduğu minibüsten indirilen Yıldırım, geniş güvenlik önlemleri altında cezaevi aracına bindirilerek, tekrar cezaevine yollandı. Bu arada Yıldırım, el bombalarını teslim aldığını iddia ettiği Ataşehir'deki Yeni Çamlıca Mahallesi Baraj Yolu Caddesi Pınar Sitesi'ndeki adrese getirilmedi. Keşif gezisinin ardından basın mensuplarına bir açıklama yapan davanın tutuklu sanıklarından Veli Küçük'ün avukatı Zeynep Küçük, sanık Osman Yıldırım'ın toplantı yapıldığını ve bombaların verildiğini iddia ettiği Ataşehir'deki 2 evde keşif yapılması için getirildiğini anlattı. Küçük, keşif işlemine ilişkin şunları anlattı: ''Osman Yıldırım, davadaki ifadelerinde 'Adresleri elimle koymuş gibi gösterebilirim' dedi. Defalarca duruşma sırasında bu iddiasını tekrarladı. Osman Yıldırım, iddia ettiği ilk evi gösteremedi. Orayı gösteremediği gibi, biz o evde herhangi bir toplantı olmadığını ispat etmemiz üzerine, bir ikinci ev iddia etmişti, orayı da gösteremedi. Osman Yıldırım, bugün sadece sözde bombaları Alparslan Arslan'dan aldıktan sonra taksiye binerek evine gittiğini iddia ettiği durağı gösterdi. Taksi durağını gösterebildi. Bunun haricinde keşif yapılamadı çünkü Osman Yıldırım, her iki evi de ne gösterebildi, ne tarif edebildi. Osman Yıldırım'ın ve savcılık makamının iddia ettiği gibi bir toplantı olmamıştır. Sadece Alparslan Arslan ile Osman Yıldırım, Recep Özkan'ın evinin önünde buluşmuşlardır. Osman Yıldırım'ı alıp getiren kişi Orhan Kadı'dır. Alparslan Arslan'ın yakın arkadaşıdır. Alparslan Arslan aşağı inmiştir, Yıldırım'ı almıştır ve bombaları arabanın içinde teslim etmiştir. Alparslan Arslan da bunu söylüyor. Orhan Kadı ve Recep Özkan da bu iddiayı aynen doğruluyor.'' Avukat Küçük, keşif gezisinin ardından her iki evin de tespitinin yapılamadığını, Yıldırım'ın evleri tespit edemediği şeklinde bir tutanak tanzim edildiğini sözlerine ekledi.