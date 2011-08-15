-"Ekonomik iyileşme siyasi cesaret gerektiriyor" LONDRA (A.A) - 15.08.2011 - İngiltere, Kanada, Güney Afrika, Singapur ve Avustralya'nın Maliye Bakanları, İngiliz Financial Times (FT) gazetesinde ortak kaleme aldıkları makalede, ''küresel ekonomik iyileşmenin siyasi cesaret gerektirdiğini'' yazdılar. Dünyanın güven krizi yaşadığına dikkati çekilen makalede, "Küresel ekonomik krizden kurtulmanın zaman alacağınızı hepimiz biliyoruz. Ancak, günümüzdeki daha ciddi sorun, hükümetlerin yavaş büyüme, yüksek işsizlik oranları ve sürdürülemez mali bilançolar problemlerine eğilmelerindeki güven eksikliğidir" denildi. Siyasi liderliğin ve cesaretin gerekliliğinin vurgulandığı makalede, kamu harcamalarının yeniden düzenlenmesi ve kısılması, güvenilir mali planlama ile bankacılık sistemlerinin oluşturulması ve emek sektöründe esnek çalışma koşullarının yaygınlaşması gerektiği bildirildi. ABD'nin güvenin yeniden sağlanmasındaki önemli rolüne de dikkati çekilen makalede, bu ülkedeki güvenilir mali politikaların dünyanın da yararına olacağı belirtildi. Makalede, hızlı büyümenin devamlılığının ancak rekabeti artıracak yapısal reformlarla mümkün olabileceği kaydedilerek, özellikle orta vadeli reformların önemi vurgulandı. Makale, İngiltere Maliye Bakanı George Osborne, Kanada Maliye Bakanı Jim Flaherty, Güney Afrika Maliye Bakanı Pravin Gordhan, Singapur Maliye Bakanı Tharman Shanmugaratnam ve Avustralya Maliye Bakanı Wayne Swan tarafından kaleme alındı.