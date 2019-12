-"Ekonomi yüzde 2.5'un üzerinde büyüyecek" ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, IMF'nin Türkiye ile ilgili 2012 büyüme hedefini yüzde 2,5 gibi dar, sığ bir öngörüyle koyduğunu belirterek, ''Türkiye ekonomisi yüzde 2,5'un çok daha üzerinde önemli büyüme rakamları ile karşı karşıya kalacaktır'' dedi. Çağlayan, TUSKON tarafından Hilton Otelinde düzenlenen ve İngiltere İş, Yenilik ve Yetenekler Bakanı Vince Cable'ın da katıldığı ''Türkiye-İngiltere Ticaret ve Yatırım Forumu''nda konuştu. Çağlayan, Türkiye'nin İngiltere ile daha fazla işbirliği ve ortaklık kurmak istediğini kaydederek, iki ülkenin toplam milli hasılasının 3 trilyon dolar, toplam dış ticaret rakamının 1,3 trilyon dolar, toplam nüfusunun da 135 milyon olduğunu anımsattı. Avrupa'nın en doğusunda Türkiye'nin, en batısında da İngiltere'nin bulunduğunu anımsatan Çağlayan, ''Türkiye ile İngiltere, Avrupa'nın iki yakasını bir araya getirecek iki ülke. Bu şekilde baktığınız zaman Avrupa'nın iki yakasının bir araya gelmemesi için hiçbir sebep yok'' diye konuştu. Çağlayan, iki ülke başbakanları Recep Tayyip Erdoğan ile David Cameron'ın da bu konuya büyük önem verdiklerini vurguladı. İngiltere'nin, Türkiye'nin ihracatında ikinci, ithalatında da 10. sırada olduğunu hatırlatan Çağlayan, iki ülkenin ticaret hacminin geçen yıl 12 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Bu yıl ise bu rakamın 14 milyar doları geçeceğine inandığını aktaran Çağlayan, ''1,3 trilyon dolarda 12 milyar dolar, bizim bu dostluğumuzu, yakınlığımızı, çabamızı anlatmaktan son derece uzak bir rakamdır'' değerlendirmesini yaptı. Türkiye ile işbirliğini artırdığında, İngiltere'nin, Asya kıtasına, İran'a, Irak'a, Ortadoğu gibi önemli pazarlara komşu olacağına işaret eden Çağlayan, Türkiye'nin şu anda yatırım ortamının iyileştirilmesi için çok önemli kararlar almanın arefesinde olduğunu vurguladı. Çağlayan, önümüzdeki bir kaç gün içinde, muhtemelen yarın sabah Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun (YOİKK), kendisinin başkanlığında ilk toplantısının gerçekleştirileceğini ve çok önemli kararların alınacağını dile getirdi. Dünyanın ekseninin gelişen ekonomilerden gelişmekte olan ekonomilere kaydığını ifade eden Çağlayan, ''Artık ekonomilerde belirleyici olan ülkeler, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkeler olacaktır'' dedi. -''Ticarette vizelerin kaldırılması talebi- Türkiye'nin bu yıl ortalamada yüzde 8'e yakın büyüyeceğini kaydeden Çağlayan, ''IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşlar Türkiye ile ilgili tahminlerini sürekli revize ediyorlar. IMF Türkiye ile ilgili 2012 büyüme hedefini yüzde 2,5 gibi dar, sığ bir öngörüyle koymuştur. Ben biliyorum ki, inanıyorum ki, son derece güçlü, son derece dinamik olan Türkiye ve Türkiye ekonomisi yüzde 2,5'un çok daha üzerinde önemli büyüme rakamları ile karşı karşıya kalacaktır. Çünkü Türkiye bu büyümeyi 2023 stratejisinin hedeflerine ulaşmak için yapmak zorundadır'' şeklinde konuştu. İki ülkenin karşılıklı ticaretini, yatırımlarını artırma çağrısında bulunan Çağlayan, ''Ancak bu yetmez. Biz size diyoruz ki üçüncü ülkelerde birlikte işbirliği yapalım'' dedi. İngiliz iş adamlarının müteahhitlik, sağlık, turizm, eğitim, finans ve enerji sektörlerinde Türk iş adamlarıyla ciddi işbirlikleri yapabileceğini anlatan Çağlayan, ''Gelin sizlerle beraber aramızdaki tüm engelleri kaldıralım. İş adamlarının önünde adeta ticareti engelleyici bir bariyer rolü üstlenen, ticarette haksız rekabet unsuru oluşturan ve adeta teknik bir engel olan ticarette vizeyi kaldıralım. Gelin iş adamlarımızın elini kolunu serbest bırakalım'' çağrısında bulundu. Bakan Çağlayan'ın ticari vizenin kaldırılmasına ilişkin bu sözleri, salondaki iş adamlarınca uzun süre alkışlandı. Çağlayan, İngiltere'de evlerde kullanılan her 10 buzdolabının 8'inin, her üç televizyondan birinin, her iki radyatörden birinin Türkiye'den gittiğini de vurguladı. -İngiltere İş, Yenilik ve Yetenekler Bakanı Cable- İngiliz Bakan Vince Cable da, İngiltere'nin dünyanın 5. büyük ekonomisine sahip olduğunu, Türk ekonomisinin de giderek büyüdüğünü hatırlattı. Türkiye ve İngiltere'nin dış ticaret hacminin ciddi bir potansiyel taşıdığını belirten Cable, ''Ancak biz bu potansiyeli karşılayamıyoruz'' dedi. Cable, İngiltere'deki işletmelerin de Türkiye ile ilişkileri daha iyi hale getirmeye çalıştığını anlatarak, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde farklı aşamalarda farklı zorluklarla karşılaşıldığını ifade etti. Cable, Türkiye'nin ekonomik olarak dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğuna dikkati çekti. İngiltere'nin de farklı dönemlerden geçtiğini söyleyen Cable, şöyle konuştu: ''Mali krizden, banka krizlerinden etkilendik. Hükümetim, bütçe açığını kapatma konusunda çalışıyor. Uluslararası piyasalardaki standartlar son derece ciddi. Son derece düşük faiz oranlarına sahibiz. Avrupa'daki mali istikrarsızlıkla baş ediyoruz. Britanya bir zamanlar endüstriyel devrimin öncülerinden biriydi. Ancak ekonomik yapı radikal bir şekilde değişiklik gösterdi. İmalat şu anda ekonomimizin yüzde 20'sini teşkil etmekte. Ancak sofistike yüksek teknoloji ve kaliteye sahibiz. Bunun da sizinle işbirliği açısından ciddi anlamları var. Yaratıcı endüstrilere, hizmet sektörüne, mali sektörler konusunda da çalışıyoruz. Türkiye, İngiltere ve üçüncü ülkelerde işbirliği yapmak için birbirine tamamlayıcılık niteliğine sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Sadece ihracat yapmaktan bahsetmiyoruz. Amaç işbirlikçi işletme yapısını artırmak ve ilişkileri güçlendirmek. Daha fazla Türk işletmesinin İngiltere'de yatırım yapmasını istiyoruz. Çok açık bir ekonomiye sahibiz. Özellikle KOBİ düzeyinde ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.''