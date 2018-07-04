"Ek gümrük vergileri ABD otomobil endüstrisine tehdit"

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Temmuz (DHA) – ABD merkezli kâr amacı gütmeyen Association of Global Automakers CEO’su John Bozella, olası ek gümrük vergilerini, \"ABD otomobil endüstrisine karşı yapılacak en büyük tehdit\" olarak tanımladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin en büyük ticaret ortaklarına karşı ek gümrük vergisi getireceği açıklamalarının ardından Bozella, ABD otomobil endüstrisinin güçlü seyrinin, söz konusu ek gümrük vergileri sebebiyle bozulabileceğini söyledi ve ekledi:

“ABD otomobil endüstrisinin kuvvetli bir şekilde ilerlediğine şüphe yok. Şu an satışlar, otomobil üretimi ve otomobil ithalatı alanlarından rekor seviyelerimize çok yakınız.

“Gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz, bu yüzden ek gümrük vergilerinin bu durumu bozabileceğinden endişe duyuyoruz.”

Ek gümrük vergilerindeki olası artışın fiyatları arttırabileceğini ve ABD’de otomobil ve kamyon üretimi maliyetlerini arttıracağını belirten Bozella, “Söz konusu vergiler, ticaret ortaklarımızın da misilleme yapmasına yol açabilir ve sistemi büyük bir şoka uğratabilir” dedi.

Bozella CNBC’ye yaptığı açıklamada, Avrupa gibi önemli ticaret ortaklarına “göze göz” gümrük vergileri uygulamasının, ABD’nin otomobil endüstrisindeki ticaret açığını kapatmada oldukça zayıf bir yol olduğunu vurguladı.

Bozella, ek gümrük vergileri yerine ABD’nin, Amerikan ürünlerini ve iç tüketimi arttırmak amacıyla ticarete ve ticaret anlaşmalarına daha çok yoğunlaşması gerektiğinin altını çizdi.