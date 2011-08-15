-"Efsane" çarşamba günü toprağa verilecek SARAYBOSNA (A.A) - 15.08.2011 - Bursaspor'un efsanevi futbolcularından ve teknik direktörlerinden Nejat Biyediç (52), ülkesi Bosna-Hersek'in Mostar kentinde bu sabah yaşamını yitirdi. 5 yıl önce kan kanserine yakalanan, Bursaspor'un ''imparator'' lakaplı eski futbolcusu, teknik adam Nejat Biyediç, yaklaşık 3 yıl önce Almanya'nın Frankfurt kentinde bir İngiliz donörün kanıyla yaşama döndü. ''Artık bana yarı Boşnak, yarı İngiliz diyebilirsiniz'' şeklinde espri yaparak hayata sımsıkı bağlanan Biyediç, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Mostar'daki hastanede yaşamını yitirdi. Biyediç'in uzun yıllar forma giydiği Velez Mostar takımının teknik direktörü olan ve daha önce Eskişehirspor ile Sakaryaspor'da kalecilik yapan Sedin Tanoviç, yakın bir arkadaşını kaybetmenin hüznünü yaşadığını söyledi. Tanoviç, Biyediç'in cenazesinin Türkiye'den de katılımcıları göz önünde bulundurarak çarşamba günü Mostar'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceğini kaydetti. Türkiye'nin Mostar Başkonsolosu Metin Ergin de Biyediç'in sabah saatlerinde hastanede yaşamını yitirdiğini belirterek, ''Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş değerli bir sporcuyu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum'' dedi. -Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bosna-Hersek'te vefat eden Bursaspor'un eski oyuncu ve teknik direktörlerinden Nejat Biyediç için başsağlığı mesajı yayımladı. 1986-1990 yılları arasında Bursaspor forması giyen, ardından Bursaspor, Karşıyaka, Kardemir Karabükspor, Adanaspor, Konyaspor, Diyarbakırspor, Sakaryaspor ve Eskişehirspor takımlarını çalıştıran 52 yaşındaki Boşnak futbol adamı için TFF'den yapılan açıklamada, ''Nejat Biyediç'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz'' denildi. -BURSASPOR Bursaspor, resmi internet sitesinde, ''Seni unutmayacağız'' başlığıyla anılan Biyediç için ''İmparator lakaplı eski teknik direktörümüz ve kaptanımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız'' denildi. -Biyediç'in Bursaspor kariyeri- Nejat Biyediç, 1986–1987 yılında transfer olduğu Bursaspor'da 4 sezon aralıksız forma giydi. İlk kez kaptanlık pozu bandını takan yabancı futbolcu unvanını kazandı. Orta saha oyuncusu olmasına rağmen attığı gollerle her zaman alkış aldı. 18 Ağustos 1990'da Bursaspor forması ile jübile yaparak futbolculuğa Bursa'da veda etti. Daha sonra 1994 yılında teknik direktör Nevzat Güzelırmak'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev aldı. Güzelırmak'ın istifa etmesiyle Nejat Biyediç göreve geldi ve o sezon Bursaspor ligi 6. sırada bitirdi. 1995-1996 sezonunda yaptığı flaş transferlerle dikkati çeken Nejat Biyediç, yabancı futbolcuları Ivko Gançev, Elvir Baljiç, Mussisi, İsviçre'den aldığı gurbetçi golcü Ercüment Şahin ve 1. Lig'den aldığı libero Selim ile başarılı maçlar çıkarttı. Bursaspor, Süper Lig altıncısı olarak, ilk kez düzenlenen İntertoto Kupası'na katıldı. Önce grup maçlarını oynayan yeşil-beyazlı ekip İngiltere'nin AFC Wimbledon takımını 4-0, İsrail'in Beitar Jerusalem FC takımını 2-0, Belçika'nın Charleroi takımını 2-0 yenerken, Polonya'nın FC Kosice takımı ile 1-1 berabere kalarak grup birincisi oldu. İlk eleme turunda Yunanistan'ın Ofi Crete takımını 2-1'le eleyen yeşil-beyazlı takım, Almanya'nın Karlsruhe takımıyla eşleşti. Bursa Atatürk Stadı'ndaki maçın normal süresi 2-2, uzatma devreleri ise 3-3 sonuçlandı. Penaltı atışları sonucunda turu geçen taraf 9-8 üstünlükle Karlsruhe oldu. İntertoto Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla teknik direktörlük kariyerine ciddi bir başlangıç yapan Biyediç, bu karşılaşmalarda sergilenen futbol ile Bursaspor'u bir anda Türkiye'nin gündemine taşıdı. 52 yaşındaki Biyediç, 2007 yılından beri lösemi tedavisi görüyordu.