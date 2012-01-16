-"Edirne" tankerinden 12 kişi sağ kurtarıldı TİRAN (A.A) - 16.01.2011 - Arnavutluk'un Durres limanında dün çıkan yangın ve patlamanın ardından yaklaşık 20 dakika sonra batan "Edirne" tankeri ile ilgili arama kurtarma çalışmalarının bugün de sürdürüleceği bildirildi. Durres Emniyet Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Siera Leone bandıralı geminin 15 kişilik mürettebatından şimdiye kadar 12 kişi sağ olarak kurtarılırken, 2 kişinin de cesedi bulundu. Türk vatandaşı olduğu tahmin edilen gemi kaptanı ise halen kayıp. Geminin battığı Porto Romano bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları sonucu kurtarılan 12 kişi Durres hastanesine kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. "Edirne" gemisinin battığı sırada yüksüz olduğunu ifade edilirken, gemi mürettebatından Arif Medenov gazetecilere yaptığı açıklamada, Durres'e getirdikleri 3.500 ton benzini boşalttıklarını, 15 Ocak'ta İtalya'ya hareket etmeyi planladıklarını anlattı. Medenov, "Porto Romano bölgesinden hareket ettiğimizde her şey iyi gidiyordu. Gemide bulunduğumuz zamanda büyük bir patlama oldu ve bir anda alevler ortaya çıktı. Müretebatın bır kısmı denize atladı. Patlamanın tankerdeki benzin kalıntılarından meydana geldiğini sanıyorum" dedi. Yetkililer, Merkezi İstanbul'da bulunan bir Türk denizcilik firmasına ait olan gemi mürettebatının 3 Türk, 4 Azerbaycan, 6 Gürcistan ve 2 Ukrayna vatandaşından müteşekkil olduğunu belirtti.