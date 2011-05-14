-"DUR" İHTARINA UYMAYAN 2 KİŞİ ÖLDÜ MARDİN (A.A) - 14.05.2011 - Mardin-Diyarbakır karayolunda ''dur'' ihtarına uymayan 2 kişinin açılan ateş sonucu öldüğü bildirildi. Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün gece, Mardin-Diyarbakır karayolunda ''dur'' ihtarına uymayan 2 kişinin, güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu ölü ele geçirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Bölücü terör örgütü mensupları tarafından mayın ve el yapımı patlayıcı madde tuzaklanması konusunda hassas olması ve son dönemde tel hırsızlığı olaylarının artması nedeniyle alınan önleyici tedbirlerin icrası esnasında Mardin-Diyarbakır karayolunun 40. kilometresinde, kobra zırhlı aracının termal kamerası ile bölgede şüpheli şahıslar tespit edilmiş, araçta bulunan megafonla defalarca 'dur' ihtarında bulunulmuştur. Bütün uyarılara rağmen şüpheli şahıslar kaçmaya devam etmiştir. Mevcut kanunlarda yer alan silah kullanma yetkileri çerçevesinde suçüstü yapılan bu şüpheli şahıslara karşı görevli kolluk personeli tarafından ateşli silah kullanılmıştır. Havanın aydınlanması ile icra edilen olay yeri incelemesi sonucunda olay yerinde 2 şahıs ölü olarak bulunmuştur. Bir şahsın her iki elinde eldiven olduğu görülmüş, ayrıca hırsızlık maksadıyla kullanıldığı değerlendirilen kürek ile 12 rulo halinde telefon direklerinden kesilmiş toplam 500 metre telefon teli olay yeri civarında ele geçirilmiştir. Ölen şahıslardan birinin 7 ayrı hırsızlık suçundan suç kaydının bulunduğu tespit edilmiştir.''