T24 LogoT24 Logo
Gündem

"DUR" İHTARINA UYMAYAN 2 KİŞİ ÖLDÜ MARDİN (A.A)

14 Mayıs 2011 20:00

-"DUR" İHTARINA UYMAYAN 2 KİŞİ ÖLDÜ MARDİN (A.A) - 14.05.2011 - Mardin-Diyarbakır karayolunda ''dur'' ihtarına uymayan 2 kişinin açılan ateş sonucu öldüğü bildirildi.  Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün gece, Mardin-Diyarbakır karayolunda ''dur'' ihtarına uymayan 2 kişinin, güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu ölü ele geçirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Bölücü terör örgütü mensupları tarafından mayın ve el yapımı patlayıcı madde tuzaklanması konusunda hassas olması ve son dönemde tel hırsızlığı olaylarının artması nedeniyle alınan önleyici tedbirlerin icrası esnasında Mardin-Diyarbakır karayolunun 40. kilometresinde, kobra zırhlı aracının termal kamerası ile bölgede şüpheli şahıslar tespit edilmiş, araçta bulunan megafonla defalarca 'dur' ihtarında bulunulmuştur. Bütün uyarılara rağmen şüpheli şahıslar kaçmaya devam etmiştir. Mevcut kanunlarda yer alan silah kullanma yetkileri çerçevesinde suçüstü yapılan bu şüpheli şahıslara karşı görevli kolluk personeli tarafından ateşli silah kullanılmıştır. Havanın aydınlanması ile icra edilen olay yeri incelemesi sonucunda olay yerinde 2 şahıs ölü olarak bulunmuştur. Bir şahsın her iki elinde eldiven olduğu görülmüş, ayrıca hırsızlık maksadıyla kullanıldığı değerlendirilen kürek ile 12 rulo halinde telefon direklerinden kesilmiş toplam 500 metre telefon teli olay yeri civarında ele geçirilmiştir. Ölen şahıslardan birinin 7 ayrı hırsızlık suçundan suç kaydının bulunduğu tespit edilmiştir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24