T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

"Dünyanın üçte ikisi dindar"

Yapılan bir araştırmaya göre, dünyanın üçte ikisi dindar. Öte yandan, Çinlilerin yüzde 61’i ateist olduklarını bildirdi.

13 Nisan 2015 20:38


Araştırma kuruluşu WIN Gallup tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelindeki insanların yüzde 63'ü kendini dindar olarak nitelendirdi.

Buna göre, en fazla dindarların yaşadığı ülke yüzde 94 ile Tayland oldu. Onu, her biri yüzde 93 ile Ermenistan, Bangladeş, Gürcistan ve Fas izledi.

Çalışmaya göre en az dindarın yaaşdığı ülke Çin. Çinlilerin yüzde 61'i kendini ateist olarak nitelendirdi. Avrupalıların ise yüzde 43'ü dindar olduğunu söylerken, yüzde 37'si olmadığını kadyetti.

Araştırmaya göre, genç insanlar daha dindar. 34 yaş altı insanların yüzde 66'sı, daha üst yaş grubundakilerin ise yüzde 60'ı kendilerini dindar olarak görüyor.

WIN Gallup Başkani Jean-Marc Leger, araştırmayı değerlendirince dindar insanların sayısının daha da artacağı görüşünde olduğunu kaydetti.

Kuruluş, araştırmayı hazırlarken 65 ayrı ülkeden 63 bin kişiyle görüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YapılanWIN GallupTaylandErmenistan Bangladeş GürcistanFasGallup Başkani Jean-Marc LegerWelle Türkçe KNABS/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24