"Dünyanın üçte ikisi dindar"



Araştırma kuruluşu WIN Gallup tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelindeki insanların yüzde 63'ü kendini dindar olarak nitelendirdi.

Buna göre, en fazla dindarların yaşadığı ülke yüzde 94 ile Tayland oldu. Onu, her biri yüzde 93 ile Ermenistan, Bangladeş, Gürcistan ve Fas izledi.

Çalışmaya göre en az dindarın yaaşdığı ülke Çin. Çinlilerin yüzde 61'i kendini ateist olarak nitelendirdi. Avrupalıların ise yüzde 43'ü dindar olduğunu söylerken, yüzde 37'si olmadığını kadyetti.

Araştırmaya göre, genç insanlar daha dindar. 34 yaş altı insanların yüzde 66'sı, daha üst yaş grubundakilerin ise yüzde 60'ı kendilerini dindar olarak görüyor.

WIN Gallup Başkani Jean-Marc Leger, araştırmayı değerlendirince dindar insanların sayısının daha da artacağı görüşünde olduğunu kaydetti.

Kuruluş, araştırmayı hazırlarken 65 ayrı ülkeden 63 bin kişiyle görüştü.