-"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KADINI" MICHELLE OBAMA ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - İş çevrelerinin prestijli dergisi Forbes, her yıl yayımladığı "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde ilk sırada ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama yer alırken Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı bu yıl 52'nci oldu. Forbes'in listesinde geçen yıl 27'nci sırada yer bulan 54 yaşındaki Güler Sabancı yine listedeki tek Türk olma unvanını korudu. Listede geçen yıl birinci olan Almanya Başbakanı Angela Merkel bu yıl dördüncülüğe düşerken ikinci Kraft Foods'un Yönetim Kurulu Başkanı Amerikalı Irene Rosenfeld, üçüncü ünlü Amerikalı talk-show ve medya gurusu Oprah Winfrey, beşinci ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton oldu. Forbes listesinde, altıncı sırada PepsiCo grubunun Yönetim Kurulu Başkanı Amerikalı Indra Nooyi'ye, yedinci sırada da popüler şarkıcı Lady Gaga'ya yer verildi. 24 yaşındaki Lady Gaga listedeki en genç isim oldu. İş çevrelerinin dergisinin bu yılki listesinde, Westpac grubunun Avustralyalı Yönetim Kurulu Başkanı Gail Kelly sekizinci, Amerikalı şarkıcı ve moda tasarımcısı Beyonce Knowles dokuzuncu, Amerikalı talk-show yapımcısı ve oyuncu Ellen Degeneres onuncu sırada yer buldu.