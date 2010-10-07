T24 LogoT24 Logo
Dünya

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KADINI" MICHELLE OBAMA   ANKARA (A.A)

07 Ekim 2010 10:29

-"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KADINI" MICHELLE OBAMA    ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - İş çevrelerinin prestijli dergisi Forbes, her yıl yayımladığı "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde ilk sırada ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama yer alırken Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı bu yıl 52'nci oldu. Forbes'in listesinde geçen yıl 27'nci sırada yer bulan 54 yaşındaki Güler Sabancı yine listedeki tek Türk olma unvanını korudu. Listede geçen yıl birinci olan Almanya Başbakanı Angela Merkel bu yıl dördüncülüğe düşerken ikinci Kraft Foods'un Yönetim Kurulu Başkanı Amerikalı Irene Rosenfeld, üçüncü ünlü Amerikalı talk-show ve medya gurusu Oprah Winfrey, beşinci ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton oldu. Forbes listesinde, altıncı sırada PepsiCo grubunun Yönetim Kurulu Başkanı Amerikalı Indra Nooyi'ye, yedinci sırada da popüler şarkıcı Lady Gaga'ya yer verildi. 24 yaşındaki Lady Gaga listedeki en genç isim oldu.  İş çevrelerinin dergisinin bu yılki listesinde, Westpac grubunun Avustralyalı Yönetim Kurulu Başkanı Gail Kelly sekizinci, Amerikalı şarkıcı ve moda tasarımcısı Beyonce Knowles dokuzuncu, Amerikalı talk-show yapımcısı ve oyuncu Ellen Degeneres onuncu sırada yer buldu.      

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24