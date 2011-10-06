-"Dünyanın en büyük şairi" STOCKHOLM (A.A) - 06.10.2011 - 2011 yılı Nobel Edebiyat Ödülü İsveçli şair Tomas Tranströmer'e verildi İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin bugün İsveç Akademi Salonu'nda Peter Englund tarafından yapılan açıklamada, 2011 yılı Nobel Edebiyat Ödülü'nün İsveçli yazar Tomas Tranströmer'e verildiğini bildirdi. Englund, ''Şair Tranströmer'ün anlatımları bize gerçeğe yeni erişimler sağlar'' diyerek, şairin dünyanın en büyük şairlerinden biri olduğunu kaydetti. -Orhan Pamuk kitapları ilk sırada Bu arada İsveç'te Nobel Edebiyat Ödülü alan yazarlar arasında en fazla kitabi satılan yazarın Orhan Pamuk olduğu açıklandı. İsveç televizyonu SVT'nin internet sitesinde kitapçılardan alınan bilgilere göre, Orhan Pamuk Nobel Edebiyat ödülünü aldığı yıl 2006 yılında sonra yazarın 200 bin adet kitabının satıldığı bildirildi. İsveç'te Orhan Pamuk'un en fazla satan kitapları arasında ''Kar'' ile birlikte, ''İstanbul- Hatıralar ve Şehir'' başta geliyor. Orhan Pamuk'u diğer Nobel alan yazarlar arasında Perulu Mario Vargas Llosas ile İngiliz Doris Lessing izliyor. Nobel Edebiyat ödülü alan yazarlar arasında kitabı en az satan yazarın ise İngiliz Harold Pinter ve İtalyan Dario Fo olduğu açıklandı. -Son 50 yılda Nobel Edebiyat Ödülünü kazananlar: -2010 Mario Vargas Llosa (Peru) -2009: Herta Müller, Alman -2008: Jean-Marie Gustave Le Clezio, Fransız -2007: Doris Lessing, İngiliz -2006: Orhan Pamuk, Türk -2005: Harold Pinter, İngiliz -2004: Elfriede Jelinek, Avusturyalı -2003: J.M. Coetzee, Güney Afrikalı -2002: Imre Kertesz, Macar -2001: V.S. Naipaul, Trinidad asıllı İngiliz -2000: Gao Şingcien, Çin doğumlu Fransız -1999: Günter Grass, Alman -1998: Jose Saramago, Portekizli -1997: Dario Fo, İtalyan -1996: Wislawa Szymborska, Polonyalı -1995: Seamus Heaney, İrlandalı -1994: Kenzaburo Oe, Japon -1993: Toni Morrison, Amerikalı -1992: Derek Walcott, St. Lucia -1991: Nadine Gordimer, Güney Afrikalı -1990: Octavio Paz, Meksikalı -1989: Camilo Jose Cela, İspanyol -1988: Necip Mahfuz, Mısırlı -1987: Joseph Brodsky, Rusya asıllı Amerikalı -1986: Wole Soyinka, Nijeryalı -1985: Claude Simon, Fransız -1984: Jaroslav Seifert, Çekoslovakyalı -1983: William Golding, İngiliz -1982: Gabriel Garcia Marquez, Kolombiyalı -1981: Elias Canetti, Bulgaristan asıllı İngiliz -1980: Czeslaw Milosz, Polonya asıllı Amerikalı -1979: Odisseus Elitis, Yunanlı -1978: Isaac Bashevis Singer, Polonya asıllı Amerikalı -1977: Vicente Aleixandre, İspanyol -1976: Saul Bellow, Kanada asıllı Amerikalı -1975: Eugenio Montale, İtalyan -1974: Eyvind Johnson ve Harry Martinson, İsveçli -1973: Patrick White, Britanya doğumlu Avusturalyalı -1972: Heinrich Boell, Batı Alman -1971: Pablo Neruda, Şilili -1970: Alexander Soljenitsin, Rus -1969: Samuel Beckett, İrlandalı -1968: Yasunari Kawabata, Japon -1967: Miguel A. Asturias, Guatemalalı -1966: Shmuel Y. Agnon, Polonya asıllı İsrailli ve Nelly Sachs, Alman asıllı İsveçli -1965: Mihail Şolohov, Rus -1964: Jean-Paul Sartre, Fransız (ödülü kabul etmedi) -1963: Yorgo Seferis, Urla doğumlu Yunanlı -1962: John Steinbeck, Amerikalı -1961: İvo Andriç, Yugoslav -1960: Saint-John Perse, Guadeloupe asıllı Fransız