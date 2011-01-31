-"DÜNYANIN EN BÜYÜK GÖÇÜ" BAŞLIYOR ŞANGHAY (A.A) - 31.01.2011 - Çin'de ay takvimine göre kutlanan Bahar Bayramı tatilini aileleriyle geçirmek üzere yüz milyonlarca insan yola çıkıyor. Bu "dünyanın en büyük göçü" sırasında ülkede hayat neredeyse durma noktasına geliyor. Özellikle gelişmiş bölgelere çalışmaya gidenlerin çoğunluğu, bu bayramda memleketlerine gitme fırsatı buluyor. Bayram tatilinin ilk üç gününde tüm resmi kurumlar, mağaza ve dükkanlar başta olmak üzere, neredeyse tüm işletmeler kapanıyor. Ulaşımda ağırlıklı olarak demiryolları tercih edildiği için büyük kentlerdeki tren istasyonlarında izdiham yaşanıyor. Bayramda sadece demiryoluyla 230 milyon kişi taşınacak. Genelde mevsimlik işçi ya da kısa vadeli iş sezonu da Çin yeni yılının hemen ardından başlıyor. Bu nedenle her Bahar Bayramı yeni bir başlangıç olarak da görülüyor. -"SAYININ ARTMASININ NEDENİ EKONOMİK GELİŞME"- Çin Ulaştırma Bakanlığı, Bahar Bayramı tatili sırasında ülke genelinde 2,5 milyar civarında seyahatin yapılacağını, geçen yıla oranla yüzde 11,6 oranında artış olduğunu açıkladı. Geçmiş yıllara ait istatistikler, 2001 yılında 1,66 milyar, 2005'te 1,9 milyar ve 2010'da 2,2 milyar adet yolculuk yapıldığını gösteriyor. Bakanlık, 640 milyon insanın Bahar Bayramında memleketlerine gideceğini tahmin ediyor. Bayramın ay takvimiyle bağlantılı olması nedeniyle bu yıl 3 Şubat ile 27 Şubat arasında ülke içinde büyük bir insan hareketi yaşanacak. Uzmanlar, sayının her yıl artmasını Çin'in ekonomik gelişmesine bağlıyor. Çin Halk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Dekan Yardımcısı Şü Guangcian, "sağlıklı ekonomik büyümenin seyahat sayısında artışın nedeni olduğunu" söyledi. Şü, halkın gelirinin artması, daha iyi seyahat ve ulaşım imkanlarının insanları teşvik ettiği görüşünü dile getirdi. Göçmen işçilerin seyahat keşmekeşine refahın yükselmesine bağlı olarak son yıllarda turistik geziler de ekleniyor. Güneydeki sıcak bölgeler tatilcilerin favorileri arasında gösteriliyor. -MOTOSİKLETLERLE BİNLERCE KİLOMETRE- Çin'de Bahar Bayramında seyahatler ağırlıklı olarak demiryoluyla yapılırken, ülkenin bazı kesimlerinde motosikletlerle de yolculuk yapılabiliyor. Şinhua ajansının yerel güvenlik güçlerine dayanarak verdiği habere göre, üretimin en yoğun olduğu Guangdong eyaletinden en az 100 bin motosikletli göçmen işçi, zorlu hava şartları ve yol koşullarına rağmen iç kesimlere seyahat edecek. Bu tehlikeli seyahati birçok işçinin aileleriyle birlikte yaptığı belirtilirken, motosikletli göçmen işçilerin tren bileti almak yerine daha hesaplı olan bu yolu seçtikleri ifade ediliyor. Çin Kamu Güvenliği Bakanlığının özellikle motosikletli seyahatlerin yaşandığı güney bölgelerinde yolculara yiyecek ve dinlenme olanağı sağlayacak 8 bin 300 servis istasyonu kurduğu belirtiliyor. Demiryolları Bakanlığı, trenlerle 230 milyon civarında kişinin taşınmasının beklendiğini, bunun için ülke genelinde 630 ek tren seferinin konulacağını bildirdi. Kışın hava koşullarının ağırlaştığı kuzey bölgelerindeki tren istasyonlarında rötar yahut muhtemel yığılmaları önlemek için de önlemler alındı. Çin'in dört bir yanındaki tren garları, otobüs terminalleri ve havaalanlarında sıkı güvenlik önlemleri dikkati çekerken, güvenlik güçleri bilet satışlarının yapıldığı yerler başta olmak üzere birçok mekanda devriye geziyor. Tren istasyonları civarında ve bilet satış noktalarında yüzlerce metrelik kuyruklar görülürken, bilet almak için bir gün önceden sıraya girenler olduğu bile gözlemlenebiliyor. Çin'de bu yıl ay takvimine göre 2 Şubat akşamı "Tavşan Yılı" başlayacak.