-"DÜNYANIN 7 FELAKETİ" SEÇİLİYOR ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), dünyadaki en kötü 7 çevresel durumu belirlemek için ''Dünyanın 7 Felaketi'' isimli özel bir çevre kampanyası başlattı. Alınan bilgiye göre, konfederasyon, Japonya'daki nükleer felaketin ardından, çevre felaketlerine dikkat çekmek amacıyla harekete geçti. Konfederasyonun, ''Dünya çöplük olursa, insanlar çöp olur'' sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde, işçilerin ve sendikaların bunun olmasına izin vermeyeceği vurgulanıyor. ''Yaşadığınız yerde korkunç bir çevresel durum var mı? Bu durumun korkunç doğal, sosyal ve ekonomik sonuçları var mı?'' sorularına ''evet'' yanıtı verenlerden harekete geçmelerini ve ''tepki'' göstermelerini isteyen konfederasyon, bu konudaki durumun ve deneyimlerin dünyadaki diğer işçilerle paylaşılmasını istiyor. ITUC, dünyadaki en kötü çevresel durumları belirlemek ve bunlara dikkat çekmek için, tamamı insanoğlu tarafından inşa edilmiş, olağanüstü antik yapı ve yapıtlardan oluşan ''Dünyanın 7 Harikası''yla ironi oluşturan özel bir çevre kampanyası başlattı. Kampanya için de ''Dünyanın 7 Felaketi'' isimi seçildi. Dünya felaketleri, ''işçiler ve toplumlar için küresel, bölgesel ve yerel düzeyde çevre üzerinde korkunç sonuçlara yol açan olaylar'' olarak tarif edildi. İnsanlara ve çevreye saygılı bir yeşil ekonomi için çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan konfederasyon, kampanyaya katılım çağrısında, ''Şimdi dünyadaki çevresel felaketleri reddetme ve hikayenizi anlatma zamanı. Sendikalar, gezegene zarar vermenin dünyadaki her işçi için bir tehdit olduğunu biliyor. Biz bunu görmezden gelemeyeceğiz. Dünyanın her yerindeki işçilerin hayatlarını ve hayat şartlarını geliştirmeli ve insana yakışır iş imkanları sağladığımızdan emin olmalıyız'' ifadelerine yer verildi. ITUC'un internet sitesindeki formun doldurulmasıyla katılınabilecek kampanyada, bildirilecek felaketler için ''insanlar ve çevre üzerindeki sürdürülemez üretim etkileri göstermesi'' kriteri konuldu. Kampanya kapsamında kullanılacak online oylarla, 2011 yılı sonunda ''Dünyanın Yedi Felaketi'' saptanacak. ITUC'a bildirilecek durumların dünyanın en kötü çevresel felaketlerine aday olması için çok küçük ya da çok büyük olması gerekmiyor, bu durumun birkaç kişi ya da çok kişi için yıkıcı olması adaylık için yeterli olacak. Kampanya sonunda belirlenecek ''Dünyanın 7 Felaketi'', Aralık 2011'de Güney Afrika'daki uluslararası iklim değişikliği müzakereleri sırasında dünyaya duyurulacak.