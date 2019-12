-"Dünyadaki zor ekonomik tablonun merkezinde Avrupa var" ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, dünyadaki zor ekonomik tablonun tam merkezinde şu anda Avrupa'nın bulunduğunu belirterek, ''Yani olası bir depremin merkezi, Avrupa olacak gibi görünüyor'' dedi. Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) Ekim ayı meclis toplantısında sanayicilere hitap eden Babacan, günümüzde Avrupa'daki büyük ülkelerinin dahi artık Avrupa Merkez Bankası'nın desteğiyle borçlanabildiğini bildirdi. Bunun oldukça vahim bir tablo olduğunu dile getiren Babacan, ''Bir yandan 17 ülkenin kullandığı ortak bir para birimi var. Bir yandan bütçesini nispeten derli toplu götüren ülkeler var. Almanya gibi ama öte yandan da o ortak para birimini kullanıp, para basma konusunda Avrupa Merkez Bankası'nı zorlayan çok sayıda ülke var'' dedi. Bu şekilde ciddi bir adaletsizliğin ortaya çıktığına dikkati çeken Babacan, şunları kaydetti: ''Bazı ülkeler, bütçelerinde daha derli toplu giderken, yine o para birliğindeki başka ülkeler, yüksek açık verdiğinde ve o açığı da merkez bankası, o ortak paradan daha çok basarak kapattığında ciddi bir adaletsizlik meydana geliyor. Bir bakıma bütçe açığı düşük olan ülkelerin, bütçe açığı yüksek olan ülkeleri sübvanse ettiği bir dönemdeyiz şu an. Bunun da siyasi olarak sürdürülebilmesi çok zor. Çünkü Almanya'daki gelişmeleri takip ediyorsunuz, Alman hükümeti çok ciddi şekilde zorluk çekmeye başladı. Bakıyorsunuz, Almanya'nın risk pirimi son aylarda yükselmeye başladı. Niye diye baktığınızda, bu kadar borcun altına imza at at, ona kefil ol, buna kefil ol, zaten kendi borcu var. Belki milli gelirine oranla daha makul ama bir başka ülkenin, bir daha bir daha başka ülkenin borçlarını yüklendiğinizde bakıyorsunuz, Almanya'da da risk pirimi yükseliyor. Burada her ülkenin, kendisinin tedbir alması gerekiyor. Problem yaşayan ülkeler, önce kendi evlerini toplayacaklar. Herkes kendi evinin dağınıklığını öncelikle düzeltecek ki bu birliktelik, bu para birimi avro devam edebilsin. İşte pazar günü liderler bir araya geldi, sonuç yok. Bugün izleyeceğiz, fakat bugünkü toplantıdan da çok yüksek bir beklentimiz, böyle köklü bir çözüm yönünde maalesef söz konusu değil. Çünkü 17 ülkeden her ülkenin kendi bakış açısı var. 17 ülke haricinde bir 10 ülke daha var. Onların da bir bakış açısı var. Özellikle burada maddi çıkarlar söz konusu olduğunda ve ülkelerin kredibilitesi söz konusu olduğunda maalesef o AB'yi oluşturan ruhun, o dayanışma birlik ruhunun şu anda çok da geçerli olmadığını görüyoruz.'' ABD ve Japonya'da da sorunların büyük olduğunu, ancak işin aciliyeti açısından dünyadaki zor ekonomik tablonun tam merkezinde şu anda Avrupa'nın olduğunu vurgulayan Babacan, ''Olası bir depremin merkezi, Avrupa olacak gibi görünüyor. Ülkelerin, mutlaka bütçelerini derleyip toparlamaları gerekir. Bu imkansız bir şey değil. Siyasi zorlukları var ama birilerinin bu bedeli ödemesi ve gerekli adımları atması lazım. Aksi halde topyekün bir kötüye gidiş ihtimali, Avrupa için söz konusu olabilir ve Avrupa, tek başına dünya ekonomisinin üçte biri... Dolayısıyla Avrupa'daki kötü gidiş, tüm dünyayı da peşinden sürükleyebilir'' diye konuştu. Avrupa'daki hiç bir ülkenin temerrüte düşürülmemesi gerektiğini de vurgulayan Babacan, bunun yanında asıl önemli olanın, sorunların çözümüne inmek ve köklü çözümler üretmek olduğunu sözlerine ekledi.