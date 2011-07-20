-"DÜNYA, TÜRKİYE'NİN BAŞARISINA İLGİ GÖSTERİYOR" ANKARA (A.A) - 20.07.2011 - Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, Türkiye'nin ekonomik başarısından övgüyle söz etti ve ülkedeki başarıya gerek bölgede gerekse dünyada artan bir ilgi olduğunu kaydetti. Zoellick, Türkiye ve diğer yükselen ekonomilerin yaşadığı büyümenin önem taşıdığını belirtirken, bazı ülkelerin çok hızlı bazı ülkelerin ise yavaş büyümesinin sorun oluşturabileceğine dikkati çekti. Zoellick, böyle bir durumda yükselen ekonomilerin enflasyon sorunu yaşayabileceğini ifade ederek, Türkiye'nin de buna dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick görüşme yaptı. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Zoellick buradaki konuşmasında, görüşmede, Babacan'a 13 askerin şehit olmasıyla ilgili başsağlığı dilediğini belirtti. Daha sonra Babacan'ı ve ekibini ekonomideki başarılarından dolayı kutladığını ifade eden Zoellick, ''Ekonomik büyüme anlamındaki başarı, sadece ülke insanının farkında olduğu bir durum değil. Gerek bölgede gerekse dünyada Türkiye'nin başarısına artan bir ilgi gösterilmekte'' dedi. Zoellick, ziyaretteki ana amacının Türkiye'nin önümüzdeki dönem için tanımladığı zorlukları ve planlarını öğrenmek, bu alanlarda nasıl destek olabileceklerini görüşmek olduğunu söyledi. Türkiye'nin istihdam, eğitim, enerji gibi alanlarında reformlara odaklandığını, Dünya Bankası'nın da bu alanlarda yardımcı olabilmeyi umduğunu anlatan Zoellick, şunları kaydetti: ''Türkiye, diğer ülkelerin kalkınmalarını destekleyen giderek artan öneme sahip bir aktör konumunda. İşte bu yüzden bizler, G 20 üyesi Türkiye ile aynı zamanda bu alanda da çalışmak ve Türkiye'nin bölgesel ekonomide taşıyacağı rolle ilgili de işbirliğimizi derinleştirme arzusundayız.'' Türkiye'nin, Dünya Bankasının en fazla kredi kullandırdığı ikinci ülke konumunda olduğuna da işaret eden Zoellick, Bankanın Türkiye'de çok önemli yatırımları bulunduğunu, son dönemde, ülkeye 7,6 milyar dolar aktarıldığını kaydetti. Özel sektörü destekleyen uluslararası finans kuruluşu IFC'nin de Türkiye portföyünde 2,6 milyar dolarlık taahhütleri bulunduğunu kaydeden Zoellick, IFC'nin İstanbul ofisinin bölgesel bir merkez konumunda olduğunu, Kuzey Afrika, Orta Asya gibi tüm bölgede özel sektöre finansman desteği sağladığını söyledi. Zoellick, IFC'nin ayrıca İstanbul'un finans merkezi yapılması çalışmalarına da katkı sağladığını ifade etti. Zoellick, temasları kapsamında özel sektör temsilcilerini de ziyaret edeceğini belirterek, İstanbul'da toplumsal cinsiyetle ilgili bir toplantıya katılacağını, sivil toplum örgütleriyle biraraya geleceğini anlattı. Zoellick, İstanbul'da, afetlerde hızlı müdahale konusunda yürüttükleri İSMEP çalışmasını da göreceğini kaydetti. Zoellick, konuşmasını, Babacan ve ekibini bir kez daha başarılarından ötürü kutlayarak, noktaladı. -SORULAR- Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dünya Bankası Başkanı Zoellick, beraberindeki heyette üst düzey banka yönetiminin de yer aldığına dikkat çekilerek, ziyaretin özel bir anlamı olup olmadığının sorulması üzerine, sadece Türkiye'deki gelişmeleri gözlemlemek istediğini dile getirdi. Zoellick, Dünya Ticaret Örgütü'nün Cenevre'deki toplantısına katıldığını anımsatan Zoellick, buraya kadar gelmişken Türkiye'ye de uğramak ve gelişmeleri yakından gözlemlemek, işbirliği olanaklarını görüşmek istediğini anlattı. Elinden geldiği kadar çok sayıda ülkeyi ziyaret etmek istediğini dile getiren Zoellick, Eylül'de de Çin ve Singapur'a gitmeyi planladığını ifade etti Zoellick, Türkiye'ye ilk ziyaretini de 1989'da gerçekleştirdiğine işaret ederek, bu sayede ülkedeki gelişimi daha iyi görebildiğini de kaydetti. -''YÜKSELEN EKONOMİLER ENFLASYON SORUNU YAŞAYABİLİR''- Zoellick, küresel ekonomik gelişmelerle ilgili başka bir soruyu yanıtlarken de küresel büyümenin yaklaşık yarısının gelişmekte olan ülkelerden kaynaklandığını ifade ederek, bu oranın 1990'larda sadece yüzde 20'ler düzeyinde olduğuna dikkati çekti. Türkiye ve diğer yükselen ekonomilerin yaşadığı büyümenin önem taşıdığına vurgu yapan Zoellick, ancak bazı ülkelerin çok hızlı, bazı ülkelerin ise yavaş büyümesinin sorun yaratabileceğini söyledi. Zoellick, yükselen ekonomilerin böyle bir durumda enflasyon sorunu yaşayabileceğini, Türkiye'nin de buna dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Zoellick, Türkiye'nin son 10 yılda başarılı adımlar attığını kaydederek, ülkelerin ''kendi ayakları üzerinde durabilmeleri'' önemini vurguladı.