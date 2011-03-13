-"DÜNYA KADINLAR BASKETBOL ŞAMPİYONASINI ALABİLİRİZ" BOLU (A.A) - 13.03.2011 - Spordan Sorumlu Devlet BaKanı Faruk Nafiz Özak, ''Bugün ya da yarın 2014 Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonasını alabiliriz'' dedi. Sportif çalışmalar hakkında bilgi almak ve bir takım incelemelerde bulunmak için Bolu'ya gelen Bakan Özak, Gazelle Otel'de aldığı brifingin ardından Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Aladağ tesislerini ziyaret ederek, tesis hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Suat Çelen'den bilgi aldı. Özak, daha sonra karda yürüyüş yaparak buz tutan Aladağ Gölü hakkında da bilgi aldı. Bolu ziyareti hakkında bilgi veren Bakan Özak, her hafta sonu ya da 15 günde bir ili ziyaret ettiklerini ifade ederek, şöylekonuştu: ''Bolu'ya Erzurum organizasyonu nedeniyle gelmemiz gecikti. Bolu'da inanılmaz bir spor potansiyeli var. Bolu'da sporun her türlüsünün yapılacağı bir ortam var. Cimnastikte Türkiye'de bir numara burası. Atletizmle ilgili olarak Bolu'ya saha ve tribün yapacağız. Bu çalışma önümüzdeki günlerde başlayacak ve yıl sonunda bitecek. Yüz kişilik bir konaklama tesisi yapacağız, kamp eğitim merkezi yapacağız. Arkut kayak merkezinde mukavemet pisti ile bir kayak evi yapacağız. Bu yıl bir kısmının ihalesi yapılacak ve bitecek, bir kısmının ihalesi ise 2011 yılında yapılacak ve aynı yıl bitecek. Boluspor'un ışıklandırma sorunu halledildi. Parayı bulmuştuk, ama hukuki bazı sorunlar vardı, onları çözdük. Önümüzdeki haftadan itibaren Boluspor gece maçı oynayabilir. Stadyumun yerinin değiştirilmesi ve yeni bir stadyumun yapılmasıyla ilgili olarak da Belediye Başkanımız ve TOKİ yetkilileri ile oturup konuşacağız. Mevcut yerine ne yaparız, yeni stadyumu nereye yapacağız onları tespit edeceğiz. Bolu'ya da çağdaş yeni bir stadyum yapacağız. Sunu çim saha ve çim sahalarla ilgili olarak talepler var. Onlardan bir tanesine hemen başlanacak.'' ''Bolu'nun en önemli ihtiyacı olan kapalı spor salonu 1964 model, eski ve buradaki talebi karşılamıyor'' diyen Özak, ''2 bin 500 kişilik bir salon yapılması için çalışma başlatmıştık. Bu çalışmanın peşini bırakmayacağız. Bu salonun yapılmasını ve Bolu'ya kazandırılmasını sağlayacağız. Biz burada gördük ki spor anlamında büyük bir potansiyel var. Burası neden bir futbol turizmine açık olmasın. Bir Antalya gibi. Antalya kışın, burası neden yazın olmasın. Büyük kulüplerimizin burada yatırımları olacak. Türkiye'nin en güzel illerinden biri olan Bolu'muz spor anlamında da gerekli irtifayı kazanacaktır diye düşünüyorum'' diye konuştu. Özak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Göreve geldiğimizde önümüzde Dünya Basketbol Şampiyonası vardı. İstanbul Sinan Erdem'e katkıda bulunduk. Büyük Şehir, il orayı tamamladık. Türkiye'nin en büyük kapalı salonu. Daha sonra Arenayı yaptık Ankara Büyük Şehirle. Kayseri ve İzmir ile beraber bugüne kadar yapılmış en büyük Dünya Basketbol organizasyonunu yaptık. Bununla ilgili övgüler aldık. Onun dışında Erzurum gündemdeydi. İlk defa bir kış oyunları yapacaktık. Üniversiad Kış Oyunlarında bugüne kadar en önemli para harcandı ki Türkiye'de olmayan tesisler ve organizasyon. Erzurum'da kış sporlarıyla ilgili olarak bir pilot bölge yapacağız. 2007 yılında biz Akdeniz Oyunları için müracaat etmiştik, oyunları Yunanistan'a verdiler. İki ay önce Yunanistan ben yapamam deyince yeniden değerlendirildi. İki kademeli olarak verilecekti. İlk kademede İspanya, Libya ve Türkiye vardı. Hemen Türkiye'ye verdiler. Bunla ilgili olarak protokol imzalandı. Bu konuda Mersin havaya uçtu. Mersin'e çok önemli tesisler yapacağız. 2013 Dünya Şampiyonası U20. Onu aldık. O da dünyanın en büyük organizasyonu. Bugün ya da yarın 2014 Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonasını alabiliriz. O da ya biz ya da Avustralya olacak. 2012 Dünya Golf Şampiyonasını aldık. 2012 Avrupa Atletizm Kapalı Salon Şampiyonası var. Dünyada yapılmış bugüne kadar üç tane büyük organizasyon hariç hepsini yapıyoruz. Diğerlerini, ne zaman 2020 UFF Futbol Şampiyonasını alabiliriz, 2020 Olimpiyatlarını alabiliriz, kış olimpiyatlarını alabiliriz, 2020 veya 2022'de de Dünya Futbol Şampiyonasını alabiliriz. Türkiye bunları yapar mı, yapar.'' -''BELEDİYE BAŞKANININ ARABASI KARDA KAYDI''- Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın Aladağ Gölü ziyareti sırasında Bolu Valisi İbrahim Özçimen'in makam aracını takip eden Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın makam aracı karda kaydı. Kayan araç görevliler tarafından itilerek çıkartılmaya çalışıldı. Kayan makam otosu yolu kapattı. Kayan araç saplandığı yerden çıkamayınca içerisinde Bakan Özak ve Vali Özçimen'in olduğu araç beklemek zorunda kaldı. Bakan Özak ve Vali Özçimen karda yürüyerek Aladağ tesislerine geldi. Daha sonra kara saplanan makam otosu saplandığı yerden uzun uğraşlar sonunda çıkartıldı. Bakan Özak'ın ziyaretine Bolu Valisi İbrahim Özçimen, Ak Parti Bolu Milletvekilleri Fatih Metin, Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Suat Çelen, Boluspor Kulübü Başkanı Emin Semercioğlu, Boluspor Kulübü eski başkanlarından Necip Çarıkçı ve daire müdürleri eşlik etti. Bakan Özak incelemelerin ardından Bolu'dan ayrıldı.