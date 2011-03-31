-"DÜNYA GERÇEK BİR SAVAŞA GİRER" TRABLUS (A.A) - 31.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, Libya'daki askeri operasyona katılan uluslararası güçlerin, ülkede kontrolü kaybedebilecekleri bir durum yarattıklarını iddia etti. Kaddafi, resmi haber ajansı Jana'ya açıklamasında, "Batılıların devam etmesi durumunda, dünyanın gerçek bir savaşa gireceğini" öne sürerek "Batılıların kontrol edemeyecekleri ciddi bir şeye başladıklarını ve sahip oldukları imha olanakları ne olursa olsun, durumun kontrolleri dışına çıkacağını" söyledi. Kaddafi, batılı liderlerin "Akdeniz'de, Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında ikinci bir haçlı seferi başlatma kararı aldıklarını" iddia ederek, çözümün, bu liderlerin "derhal istifa etmeleri ve halklarının başka alternatifler aramaları" olduğunu söyledi.