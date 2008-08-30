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Dünya

"Dünya ABD ile AB'den ibaret değil"

Putin'den Avrupa'ya "ABD çıkarlarına hizmet etmemeleri" çağrısı...

30 Ağustos 2008 03:00

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinden "ABD'nin dış politika çıkarlarına hizmet etmemelerini" istedi.

AB ülkeleri pazartesi günü yapılacak zirve toplantısında Rusya ile ilişkileri ve Gürcistan krizini ele almaya hazırlanırken, Putin, Alman televizyon kanalı ARD'ye verdiği demeçte, "Eğer Avrupa ülkeleri ABD dış politika çıkarlarına hizmet etmek istiyorsa benim görüşüme göre bundan hiçbir şey kazanamayacaklardır" diye konuştu.  

 

"Rusya tecrit olamaz"  

 

Güney Osetya müdahalesiyle Rusya'nın onurunu ve vatandaşlarının hayatlarını koruduğunu söyleyen Putin, böyle bir ülkenin tecritle karşı karşıya kalamayacağını ve yaptırımlardan endişe etmediğini söyledi.

 

"Dünyanın Avrupa ve ABD ile bitmediği" ifadesini kullanan Putin, Rusya'nın tamamen uluslararası hukuka uygun olarak Güney Osetya'yı savunduğunu kaydetti ve kimseyle gerilimli ilişkiler istemediğini, uluslararası hukukun hakkıyla ve eşit olarak uygulanmasını istediğini vurguladı.

Gürcistan'dan tek yanlı bağımsızlık ilan eden Güney Osetya ve Abhazya'yı tanıyan Rusya ile ilişkilerini değerlendirecek olan AB ülkelerinin gaz ihtiyaçlarının dörtte biri Moskova tarafından karşılanıyor.

AA

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