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"DÜĞÜN MAGANDASI" TAHLİYE EDİLDİ MALATYA (A.A)

05 Ocak 2011 22:45

-"DÜĞÜN MAGANDASI" TAHLİYE EDİLDİ MALATYA (A.A) - 05.01.2011 - Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) öğrencisi Begüm Kartal'ın Malatya'da katıldığı bir düğünde rastgele açılan ateş sonucu ölümüyle ilgili 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Osman Ulu tahliye edildi. Osman Ulu, avukatı Bayram Özcan'ın talebi üzerine tamamlanan işlemlerinin ardından Malatya E Tipi Kapalı Cezaevinden tahliye edildi. Ulu'nun avukatıyla birlikte cezaevinden ayrıldığı öğrenildi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 28 Ağustos 2005'te tanıdıklarının düğününe katılan Malatyaspor'un eski futbolcularından Hasan Kartal'ın Galatasaray Üniversitesi son sınıf öğrencisi kızı Begüm Kartal, havaya ateş açılması sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın faili olduğu iddiasıyla yakalanan Osman Ulu, yargılandığı Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesince 16 yıl 8 ay hapse çarptırılmış, kararı az bulan Yargıtayın bozduğu dosya aynı ceza uygun görülerek yeniden Yargıtaya gönderilmişti.

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