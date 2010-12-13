-"DÜĞÜN KİLİSEDE YAPILSIN" DİYE ÖLDÜRMÜŞ İSTANBUL (A.A) - 13.12.2010 - Fatih'te yeni evli çiftin öldürülmesine ilişkin tutuklanan Göney Ö'nün, düğün töreninin kilisede yapılması konusunda çıkan tartışmanın ardından kız kardeşi ile Zekeriya Vural'ı öldürdüğünü söylediği bildirildi. Göney Ö'nün Asayiş Şube Müdürlüğünde verdiği ifadesinde, kız kardeşinin özel hayatından kendilerine çok bahsetmediğini, bu nedenle bir sevgilisi olup olmadığını bilmediğini, kardeşinin her gün 08.00 gibi evden çıkıp çalıştığı eczaneye gittiğini ve 19.30 gibi eve döndüğünü, geç kaldığını görmediğini, ancak 6 Aralık günü eve gelmediğini anlattığı öğrenildi. Bunun üzerine kız kardeşini olabileceği yerde aradığını, ancak bulamadığını belirten Göney Ö'nün ifadesinde, durumu anlattığında ailesinden, kız kardeşinin Müslüman bir gence istendiğini ve verilmediğini öğrendiğini, bu nedenle kardeşinin de ablası Zaro'nun evinde kaldığını duyduğunu söylediği bildirildi. Göney Ö'nün, kardeşiyle evlenmek isteyen gençle görüşmek istediğini ve olay günü bir lokantada buluştuklarını, Zekeriya Vural'a kardeşiyle evlenmek istiyorsa Hristiyan olması gerektiğini söylediği ifadesinde, ''Düğünün de kilise yapılması gerekiyor'' dediği öğrenildi. Lokantanın kalabalıklaşması üzerine buradan ayrıldıklarını, kendisinin otomobilin arka koltuğuna, kardeşi ve Zekeriya Vural'ın da ön koltuklara oturduğunu, otomobili Çukurbostan'da yol kenarına çekip konuşmaya devam ettiklerini kaydeden Göney Ö'nün, buradaki konuşma sırasında Zekeriya Vural'ın ''Kilise de düğün komik olur. Ben çevremi, akrabalarımı çağıramam'' dediğini, bunun üzerine kendisinin de ''Bu bizim onurumuz, şeref meselemiz'' dediğini, bu yüzden aralarında tartışma çıktığını söylediği bildirildi. Göney Ö'nün, Zekeriya Vural'ın ''Yeter ya, sabahtan beri onur şereften bahsediyorsun'' diyerek kendisine küfrettiğini iddia ederek, tedbir amaçlı olarak yanında getirdiği ruhsatsız silahla Zekeriya Vural'a bir el ateş ettiğini, bu sırada donup kalan kız kardeşine de bir el ateş ettiğini söylediği belirtildi.