"Dos Santos G.Saray'da"

T24 - Dün The Times Gazetesi'nin Galatasaray'ın Giovanni Dos Santos transferinde sona yaklaşmasını manşetlerine taşımasının ardından bugün de İngiltere'nin tabloid gazetelerinden The Sun da Galatasaray'ın Meksikalı oyuncunun transferini bitirdiğini iddia etti.





The Sun Gazetesi'nde yer alan haberde; yaşanan talihsiz sakatlıkların ardından transfer çalışmalarına hız veren ve önce Lucas Neill ardından da Brezilyalı Jo'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın, Giovanni Dos Santos'u kadrosuna katabilmek için Tottenham ile anlaştığı ve Meksikalı oyuncunun sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyeceğini okuyucularına duyurdu.



Meksikalı genç yıldız Giovanni Dos Santos'un sezon sonunda ise 8 milyon avro bonservis bedeli ile Galatasaray kadrosuna katılacağı haberde yer alan bir başka detaydı.



Tottenham takımında bir türlü forma şansı bulamayan Dos Santos için The Sun Gazetesi'nin 'Tottenham kabusu Galatasaray'a transferiyle sona eriyor' ifadelerini kullanması da dikkat çekti.



Öte yandan Galatasaray - Dos Santos flörtü Meksika basınında da genişçe yer bulmaya devam ediyor. Dos Santos'un Galatasaray ile anlaşmaya oldukça yakın olduğunu sütunlarına taşıyan gazeteler, "Meksikalı futbolcu, Tottenham'dan Türk takımına transfer oluyor. Gio, G.Saray'da 6 ay oynayacak ama satın alma opsiyonu da Türkler'de olacak" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Doğan Haber Ajansı'nın FLAŞ gelişme olarak üyelerine servis ettiği haberde, İngiltere'nin Sky Sports Televizyonu, Tottenham'lı Dos Santos'un sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'a verildiğini duyurdu.





Dos Santos kimdir?



TAM ADI: Giovani dos Santos Ramirez

DOĞUM TARİHİ: 11 Mayıs 1989

DOĞUM YERİ: Monterrey, Meksika

MEVKİİ: Hücuma yönelik orta saha

KULÜPLERİ: Monterrey, Barcelona, Tottenham, Ipswich Town (kiralık), Tottenham