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"DOLANDIRILDINIZ, İYİ GÜNLER" ÇANAKKALE (A.A)

31 Ağustos 2010 18:55

-"DOLANDIRILDINIZ, İYİ GÜNLER" ÇANAKKALE (A.A) - 31.08.2010 - Çanakkale'de, cep telefonuna "para ödülü kazandığı" yönünde mesaj gelen kadın, ödülü alabilmek için bin 760 liralık kontör gönderdiği kişinin, "dolandırıldınız, iyi günler" demesi üzerine, polise başvurdu. Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, İbadet Akbıyık'ın cep telefonuna, bir çekiliş kampanyasından 18 bin lira ödül kazandığı yönünde mesaj gönderdi. Mesajın gönderildiği telefon numarasını arayan Akbıyık, zanlının, parayı alabilmesi için en yakın para çekme makinesine gidip, vereceği numaraları aktif etmesi için kontör göndermesi talebi üzerine, bin 760 lira tutarında kontör yolladı. Akbıyık, kontörü gönderdiğini ve başka parası kalmadığını söylediğinde, zanlı, "dolandırıldınız, iyi günler diyerek" telefonu kapattı. Bunun üzerine polise başvuran Akbıyık, zanlı hakkında şikayetçi oldu. Zanlının kimliğinin belirlenmesine çalışıldığı bildirildi.

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