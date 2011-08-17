-"Dökülen kanlar yerde kalmayacak" TRABZON (A.A) - 17.08.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ''8 şehidimiz var ve çok üzgünüz. Bunlar mutlaka temizlenecek, dökülen kanlar yerde kalmayacak'' dedi. Bazı incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere dün kente gelen Bakan Eroğlu, Trabzon Belediyesi ziyaretinin ardından Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen patlamayla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu. Patlama sonucu 8 askerin şehit olduğunu belirten Eroğlu, şöyle devam etti: ''Maalesef hainler mayın koymuşlar, 8 şehidimiz var ve çok üzgünüz. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama neticede bunlar mutlaka temizlenecek, dökülen kanlar yerde kalmayacak. Hükümetimiz bu konuda kararlı ve inşallah bunların cezası verilecek. Üzüntülüyüz, ateş düştüğü yeri yakıyor. Geçenlerde bir şehidimizin cenazesindeydik. Ailesi, annesi ve babasının durumunu görüyoruz. İnşallah bu PKK kesinlikle yok edilecek ve bundan kimsenin şüphesi olmasın.'' -''Çok ciddi tedbirler alınacak''- Dün, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir toplantı yapıldığını anımsatan Eroğlu, ''Başbakanımız başkanlığında ilgili bakanlarla bir toplantı yapıldı ve çok ciddi tedbirler alınacak'' dedi. Eroğlu, bir gazetecinin alınacak tedbirler arasında sınır ötesi operasyonun olup olmadığı yönündeki sorusuna ise, ''Bunlar ayak üstü konuşulmaz, yapılacağı zaman yapılır. Türkiye'nin bunu yapacak gücü var, sınır ötesini gerektiğinde yapar'' yanıtını verdi.