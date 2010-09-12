T24 LogoT24 Logo
Dünya

"DOĞRUDAN TİCARET ONAYLANIRSA AB SÜRECİNİ BLOKE EDERİZ" LEFKOŞA (A.A)

12 Eylül 2010 16:47

-"DOĞRUDAN TİCARET ONAYLANIRSA AB SÜRECİNİ BLOKE EDERİZ" LEFKOŞA (A.A) - 12.09.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu, AB ile KKTC arasında doğrudan ticaret yapılmasını öngören tüzüğün onaylanması durumunda Türkiye'nin AB katılım sürecini bloke etmekten başka çarelerinin kalmayacağını söyledi. Kipranu, ''bunun da ister istemez Kıbrıs sorununa çözüm bulunması çabalarının sonu anlamına geleceğini'' savundu. Markos Kiprianu, Katihmerini gazetesine verdiği demeçte, Doğrudan Ticaret Tüzüğüne ilişkin henüz yeni bir gelişme olmadığını ve tüzüğün Avrupa Parlamentosu Hukuk Komitesinde görüşülmesinin beklendiğini belirterek, ''bu tüzüğü geçirerek Türkiye'ye AB sürecinde yardımcı olacaklarını zannedenlerin hata ettiklerini'' ileri sürdü. Kiprianu, ''tüzüğün hukuki açıdan yanlış olmasının yanı sıra iddia edildiği gibi Nisan 2004 zirvesi kararlarına uygun olmadığını'' savundu ve temaslarda bulundukları AB ortaklarına, ''tüzüğün ileri götürülmesinin Türkiye'nin müzakere sürecine dinamit koymak anlamına geleceğini'' söylediklerini kaydetti. Böyle bir durumda Güney Kıbrıs olarak Türkiye'nin AB üyeliği yolunda başka müzakere başlığının açılmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Kiprianu, tüzüğün kabulünün Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinin de sonu anlamına geleceğini savundu. Kiprianu, tüzüğün ilerletilmesi durumunda Güney Kıbrıs olarak sonunda ''Avrupa Mahkemesi''ne dahi başvuracaklarını belirtti. Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, ''Maraş'ın Rumlara verilesini içeren üçlü öneri paketinin, Türkiye'nin AB katılımını en ateşli şekilde destekleyen ülkeler tarafından bile çok olumlu bir şekilde karşılandığını'' savunan Kiprianu, önerinin Türkiye'nin AB sürecini kolaylaştıracağının ve müzakerelere yeni ivme kazandıracağının bu ülkeler tarafından anlaşıldığını iddia etti. Kiprianu, Türkiye'ye AB sürecinde yardım etmek isteyen ülkelerin, Türkiye'nin, Hristofyas'ın bu önerisini kabul etmesini sağlaması gerektiğini savundu. Güney Kıbrıs'ın NATO'ya üyeliği konusunda da değinerek, Türkiye'nin NATO-AB ilişkilerindeki tutumunu eleştiren Kiprianu, Türkiye'nin Güney Kıbrıs'ın NATO Barış İçin Ortaklık Örgütü'ne üyeliğine onay vermeyeceğinin bilindiğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24