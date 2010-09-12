-"DOĞRUDAN TİCARET ONAYLANIRSA AB SÜRECİNİ BLOKE EDERİZ" LEFKOŞA (A.A) - 12.09.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu, AB ile KKTC arasında doğrudan ticaret yapılmasını öngören tüzüğün onaylanması durumunda Türkiye'nin AB katılım sürecini bloke etmekten başka çarelerinin kalmayacağını söyledi. Kipranu, ''bunun da ister istemez Kıbrıs sorununa çözüm bulunması çabalarının sonu anlamına geleceğini'' savundu. Markos Kiprianu, Katihmerini gazetesine verdiği demeçte, Doğrudan Ticaret Tüzüğüne ilişkin henüz yeni bir gelişme olmadığını ve tüzüğün Avrupa Parlamentosu Hukuk Komitesinde görüşülmesinin beklendiğini belirterek, ''bu tüzüğü geçirerek Türkiye'ye AB sürecinde yardımcı olacaklarını zannedenlerin hata ettiklerini'' ileri sürdü. Kiprianu, ''tüzüğün hukuki açıdan yanlış olmasının yanı sıra iddia edildiği gibi Nisan 2004 zirvesi kararlarına uygun olmadığını'' savundu ve temaslarda bulundukları AB ortaklarına, ''tüzüğün ileri götürülmesinin Türkiye'nin müzakere sürecine dinamit koymak anlamına geleceğini'' söylediklerini kaydetti. Böyle bir durumda Güney Kıbrıs olarak Türkiye'nin AB üyeliği yolunda başka müzakere başlığının açılmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Kiprianu, tüzüğün kabulünün Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinin de sonu anlamına geleceğini savundu. Kiprianu, tüzüğün ilerletilmesi durumunda Güney Kıbrıs olarak sonunda ''Avrupa Mahkemesi''ne dahi başvuracaklarını belirtti. Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, ''Maraş'ın Rumlara verilesini içeren üçlü öneri paketinin, Türkiye'nin AB katılımını en ateşli şekilde destekleyen ülkeler tarafından bile çok olumlu bir şekilde karşılandığını'' savunan Kiprianu, önerinin Türkiye'nin AB sürecini kolaylaştıracağının ve müzakerelere yeni ivme kazandıracağının bu ülkeler tarafından anlaşıldığını iddia etti. Kiprianu, Türkiye'ye AB sürecinde yardım etmek isteyen ülkelerin, Türkiye'nin, Hristofyas'ın bu önerisini kabul etmesini sağlaması gerektiğini savundu. Güney Kıbrıs'ın NATO'ya üyeliği konusunda da değinerek, Türkiye'nin NATO-AB ilişkilerindeki tutumunu eleştiren Kiprianu, Türkiye'nin Güney Kıbrıs'ın NATO Barış İçin Ortaklık Örgütü'ne üyeliğine onay vermeyeceğinin bilindiğini kaydetti.