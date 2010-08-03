-"DOĞRUDAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE GEÇME ZAMANI GELDİ" WASHINGTON (A.A) - 02.08.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı, İsraillilerle Filistinlilerin doğrudan barış görüşmelerine geçme zamanının geldiğini belirtti. Bakanlık sözcüsü Philip Crowley, ''Doğrudan görüşmelere geçme zamanının geldiğini düşünüyoruz. Mesajımız, bunun tam zamanı olduğunu, iki tarafından da vazgeçmemesi gereken bir fırsat olduğu söylemekten ibarettir. Bir aciliyet olduğuna inanıyoruz'' dedi. Sözcü, bir Filistinli yetkilinin, hafta sonunda ABD Başkanı Barack Obama'nın Filistin lideri Mahmud Abbas'a bir mektup göndererek, Abbas'a, başarısızlık durumunda bunun Amerikan-Filistin ilişkilerini bozacağı uyarısında bulunduğu yönündeki haberi ise doğrulamadı, ancak yalanlamaktan da kaçındı. Gazetecilerin bu konudaki ısrarlı soruları karşısında Crowley, bu fırsatı yakalama konusunda bir başarısızlık olma durumunda ''bunun sonuçları'' olacağını söyledi ve ''Bunun Ortadoğu'nun kendisine ilişkin sonuçları olacaktır, bu liderler bu fırsattan yararlanmazsa İsrail, Filistin vatandaşları ve diğer ülkeler olayları görecek ve kendi sonuçlarını çıkaracaktır'' diye konuştu. Filistinlilerle İsrailliler, Mayıs ayından beri ABD'nin Ortadoğu özel temsilcisi George Mitchell himayesinde dolaylı görüşmeler yürütüyor. Abbas, doğrudan müzakerelerin başlamasını, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim birimi inşaatının tamamen durdurulması koşuluna bağlıyor.