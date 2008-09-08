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Ekonomi

"Doğalgaz sorunu yaşanmayacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, doğalgazda bu kış herhangi bir sorun yaşanmayacağını söyledi.

08 Eylül 2008 03:00

Bakan Güler, ''Azerbaycan ve Türkmenistan'daki Petrol ve Gaz Potansiyeli'' Konferansı'na katılmak için Bakü'ye hareketinden önce, Atatürk Havalimanı'nda 'doğalgazda sorun yaşanacak mı' şeklindeki bir soruyu cevapladı.

Doğalgazla ilgili şu ana kadar herhangi bir sıkıntı olmadığına işaret eden Güler, ''Bu arada Rusya, İran ve Azerbaycan'la zaten kontratlarımız var. Ayrıca yeraltı doğalgaz depolarını da yaptık. Onun dışında Nijerya ve Cezayir ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu arada Ege LNC (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) terminali de devrede. Onu da tam kapasite çalışmasını arzu ediyoruz. Marmara LNC terminalinde çıkış miktarını artırdık. İnşallah bir sorun olmayacak.'' dedi.

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