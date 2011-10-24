-"Doğalgaz çıkarma" anlaşması iddiası LEFKOŞA (A.A) - 24.10.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi ile Rusya arasında, Rum tarafının tek yanlı ilan ettiği sözde ''Münhasır Ekonomik Bölge''de bulunan iki parselde doğalgaz çıkarma anlaşması imzalandığı iddia edildi. Rum Simerini gazetesinin haberine göre, iki parselde, Rum tarafı ile Rusya arasında doğalgaz çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldı. Haberde, ''Amiral Kuznetsov'' isimli Rus uçak gemisinin gelecek ay Akdeniz'e inecek olmasının sebebinin de bu anlaşma olduğu öne sürüldü. Rusya'nın Kıbrıs Rum yönetimine vermeyi kararlaştırdığı borcun da bu anlaşma çerçevesinde verileceğini iddia eden gazete, geminin gövde gösterisi olarak Güney Kıbrıs'taki limanlardan birine yaklaşmasının da ihtimal dahilinde olduğunu aktardı. Haberde ayrıca Fransa, İngiltere ve Norveç'in de Güney Kıbrıs'ın diğer parsellerinde işbirliği yapma konusunda ''flört eden ülkeler olduklarını'' iddia etti. Kıbrıs Rum yönetimi ile Rusya arasında yapılan kredi anlaşmasına göre, Kıbrıs Rum yönetimi Rusya'dan yüzde 4,5 faizle 2,5 milyar avroluk kredi alacak. Kredi anlaşmasının Ocak ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Rum yönetimi sözcüsü Sözcüsü Stefanos Stefanu, daha önce yaptığı açıklamada, ''Kredi anlaşmasının adanın doğal kaynaklarından istifade prosedürleriyle hiçbir bağlantısı olmadığını ve hiçbir şart içermediğini'' savunmuştu. Öte yandan, Rum hükümeti, Akdeniz'de sismik araştırma yapan Türk gemilerini yakından takip ediyor. Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Efthimios Flurentzu, Rum hükümetinin Akdeniz'de faaliyet gösteren araştırma gemilerini sakin ve aklı başında bir şekilde izlediğini ifade etti.