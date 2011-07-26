-"DOĞA"NIN ATEŞİ ANTALYA'DA YANACAK ANTALYA (A.A) - 26.07.2011 - İki yılda bir düzenlenen ve bu yıl Antalya ile Antalya'nın Kemer ilçesinde 19-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 12. Doğa Sporları Olimpiyatları için hazırlıklara başlandı. Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği (GATAB), Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Çevre ve Doğa Sporları Federasyonu ve Alabanda Turizm işbirliği ile Antalya'da gerçekleşecek 12. Doğa Sporları Olimpiyatları etkinliğinin başarılı geçmesi için Antalya Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu başkanlığında geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirildi. Yüzme, yürüyüş, bisiklet gibi ana spor dallarında performansların sergileneceği etkinliklere 20 bine yakın kişinin aktif katılımın göstermesi bekleniyor. Biri Antalya'da diğeri de Kemer'de olmak üzere iki olimpiyat köyünün kurulacağı yarışmaları yurt dışından çok sayıda medya mensubunun takip edeceği tahmin ediliyor. 12. Doğa Sporları Olimpiyatı'nın meşalesi Olimpos'taki ünlü Yanartaş'ta yanacak. Böylece dünyada ilk kez olimpiyat ateşi, mitolojide olimpiyat ateşine kaynaklık ettiği yer alan Olimpos Dağı'nın eteklerinde yakılmış olacak. Tekirova Belediye Başkanı ve GATAB Başkanı Yusuf Üras AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyatların bölge tanıtımına ve turizmine ciddi ivme katacağına dikkati çekti. Üras, olimpiyatlarla Kemer bölgesinin sosyal, kültürel ve eşsiz güzellikteki doğasının tanıtılacağını belirterek, şunları söyledi: ''Böylesi dev bir organizasyonun parçası olmaktan dolayı gururluyuz. GATAB olarak başarılı bir olimpiyada ev sahipliği yapmak için çalışmalarımızı ve görev dağılımımızı gerçekleştiriyoruz. Amacımız bu gibi faaliyetlerle bölgemizin güzelliklerini en iyi şekilde tanıtarak, alternatif turizm potansiyelimizin kalitesini ve kapasitesini en üst seviyeye çıkartmak. Bu yüzden 4 gün sürecek olimpiyatları çok önemsiyor ve hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz.'' Üras, Doğa Olimpiyatları'nın Antalya ve Kemer bölgesinde iki ayakta yapılacağına işaret ederek, ''Bölgemizde deniz, kum güneşin dışında tarih de var. Doğa sporlarına da hizmet verebilecek bir alan. Likya yolunun bir bölümü bizim bölgemizden geçiyor. Nisan-Mayıs ve Eylül-Ekim gibi düşük sezonlarda yapılan spor olması nedeniyle hem alternatif turizmi geliştirmek hem de sezonu uzatmak anlamında doğa olimpiyatları bizim bölgemiz için çok önemli'' diye konuştu. Muratpaşa Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen'in ve Türkiye Çevre ve Doğa Sporları Federasyonu Başkanı Nuri Ülker'in, Doğa Olimpiyatları'nın düzenlenmesine büyük katkı verdiğini vurgulayan Üras, doğa sporlarına gönül verenleri, beklentilerini ve organizasyonun nasıl yapıldığını görmek için Lüksemburg'da yürüyüşe katıldığını ifade etti. Üras, ''Ekim ayındaki olimpiyadı çok iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Ondan sonraki süreçte de doğa dernekleri bizim bölgeye ayrı ayrı gelecek. Likya yoluna yönlendirme levhaları koyacağız belki katılımcılara su verilecek istasyonlar olacak'' dedi. Dünyada doğa sporlarına gönül veren 3 milyon insanın 23 dernek çatısı altında toplandığını bildiren Üras, ''Doğa sporu tutkunlarını bölgemize çekmeyi başaracağız'' diye konuştu.