-"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI LEVY'İ UYARDI" ANKARA (A.A) - 17.05.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, talimatı ile İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gaby Levy'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılıp Levy'e son dönemdeki bazı gelişmelerle ilgili ciddi uyarılar yapıldığını belirterek, Türkiye'nin Mavi Marmara saldırısına benzer olayların yaşanmaması için beklediği hususların büyükelçiye iletildiğini kaydetti. Seçim çalışmalarını sürdürdüğü Konya'da A Haber'den Ahmet Görmez'in konuğu olan Davutoğlu, gerek iç politika gerekse dış politikaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in dün akşamki kuruluş yıl dönümü kutlamasına katılımın düşük olduğu ve kabineden kimsenin gitmediğinin hatırlatılarak, bunun diplomatik bir boykot mu olduğunun sorulması üzerine Davutoğlu, bunun diplomatik bir boykot olarak tanımlanmasının doğru olmadığını, Dışişleri Bakanlığı ya da hükümet olarak bir genelge yayınlayıp, "kimse gitmesin" gibi bir tutum içinde olmadıklarını kaydetti. "Aksine, bir boykot kararı olmamasına rağmen kimsenin gitmemesi çok anlamlıdır" diyen Davutoğlu, hükümet olarak bir tavırlarının olduğunu ve bunun da süreceğini söyleyerek, bunun dışında genel olarak davete katılımın düşük olmasının anlamlı olduğunu, İsrail'in bu tutumu ciddiye alması gerektiğini bildirdi. Bakan Davutoğlu, İsrail'in tutumunu bir an önce gözden geçirmesi ve Türk milletine saygı göstermesi gerektiğini belirterek, normalde ülkelerin ulusal günlerine itina gösterdiklerini, kendisinin de zaman zaman bu davete katıldığını hatırlattı. "Bizim dostluğumuz isteniyorsa bunun kriterleri belli" diyen Davutoğlu, İsrail'in suçunu kabul ederek gerekli tazmini yapması gerektiğini kaydetti. Mavi Marmara saldırısının yıl dönümüne az bir süre kala Gazze'ye ikinci bir filonun yola çıkmaya hazırlandığının, gerek İsrail gerekse ABD'den bu filonun durdurulması yönünde talepler geldiğinin ve İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gaby Levy'nin bunun için Bakanlığa giderek, "filoyu durdurun" dediği yönünde haberler çıktığının hatırlatılması üzerine Davutoğlu, şunları söyledi: "Büyükelçi Levy'nin Bakanlığa gelerek böyle bir uyarıda bulunmuş olması söz konusu değil. Bunu hiçbir büyükelçi yapamaz Ankara'da, bunu söyleyeyim. Aksine Müsteşar Yardımcımız Sayın Halit Çevik benim talimatımla İsrail Büyükelçisini çağırarak son dönemdeki bazı gelişmelerle ilgili ciddi uyarılar yaparak, mesajlar vermiştir. Bu konuda Türkiye'nin benzer olayların yaşanmaması için beklediği hususları kendisine iletmiştir." Davutoğlu, durumun basına yansıdığı şekilde değil, böyle olduğunu söyleyerek, "Hiçbir büyükelçi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na gelerek uyarıda bulunamaz" dedi. Davutoğlu, bu görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi vermesinin doğru olmayacağını söyleyerek, Türkiye'nin tutumu ile ilgili net mesajlar verildiğini kaydetti. İsrail'in öncelikle geçen seneki hatasını telafi etmesi gerektiğini söyleyen Davutoğlu, şunları belirtti: "Öyle bir hava doğuyor ki, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ile İsrail arasında bir sıkıntı var ve burada hata işleme potansiyeli olan bir kesim varmış gibi. Bu kabul edilebilir birşey değil. Geçen sene hata işlemiş olan bir taraf var. Önce bunun tescil edilmesi ve gereğinin yapılması lazım. Türkiye olarak biz geçen sene de bu sene de bütün sivil toplum kuruluşlarımızı, vatandaşlarımızı olabilecek riskler konusunda her zaman uyarırız, konuşuruz. Bu bizim vatandaşlarımıza karşı görevimiz. Demokratik bir ülke olan Türkiye'de, (sivil toplum kuruluşları mutlak olarak devletin denetimi altında, dur dediklerinde dururlar, git dediklerinde giderler) gibi bir kanaat de oryantalist bir kanaattir. Almanya, Fransa, İngiltere, ABD'nin kendi sivil toplum örgütlerine yapmadığını bizim yapabileceğimizi düşünmek ya da yapmamış olduğumuzu iddia etmek, Türkiye'de her zaman demokratik özgürlükler sınırlanabilir gibi bir kanaatin yansıması. Bunu kabul etmek mümkün değil." Bakan Davutoğlu, sadece Türkiye'den değil başka ülkelerden de yakın zamanda gemiler gittiğini, bunun böyle süreceğini söyleyerek, İsrail'in yapması gerekenin bunu ortadan kaldıracak şartlara yardımcı olmak olduğunu bildirdi. Gazze'ye ambargonun olmadığı 2006 öncesine dönülmesi gerektiğini belirten Davutoğlu, bu ambargoyu kaldırmanın yolunun Filistin'in bütünleşmesi olduğunu, İsrail'in de Filistin'deki yeni oluşumu baltalamaması gerektiğini belirtti.