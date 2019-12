-"Dişi hayvan kesimi yasaklanmalı" ANKARA (A.A) - 10.10.2011 - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ''Ülkemizdeki hayvan sayısının biran önce arttırılması için acilen dişi hayvan kesimi yasaklanmalıdır. İlk karar da Kurban Bayramı öncesi alınmalı ve bu bayramda özellikle dişi koyun kesimi yasaklanmalıdır'' dedi. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramının yaklaşması sebebiyle spekülatörlerin piyasada cirit atmaya başladığını belirterek, ''Son günlerde pirzola, bonfile, antrikot gibi özel işleme tabi tutulan ve ekonomik seviyesi yüksek kesimler tarafından talep edilen ürünlerin fiyatlarındaki yükseliş oldukça abartılıdır. Bu kurban bayramı öncesi spekülatörlerin bir oyunudur. Ülkemizde hayvan darlığını bahane ederek fiyatları artıran spekülatörler vatandaşları yanlış yönlendirip panik oluşturuyorlar'' ifadelerini kullandı. ''Kısa dönemler halinde de olsa dişi koyun kesiminin yasaklanması ile ülkemizdeki koyun miktarı artacak ve fiyatlar abartıldığı gibi de yükselmeyecektir'' diyen Palandöken şunları kaydetti ''Bunun için ülkemizdeki hayvan sayısının biran önce artırılması için acilen dişi hayvan kesimi yasaklanmalıdır. İlk karar da Kurban Bayramı öncesi alınmalı ve bu bayramda özellikle dişi koyun kesimi yasaklanmalıdır.'' Et fiyatlarındaki artışın, ülke genelindeki kasapların azalması ve büyük marketlerin devreye girmesi nedeniyle, fiyatlardaki tekelleşmeden kaynaklandığını, ithalat ile de bu tekelleşmenin önüne geçilemediğini savunan Palandöken, şunları belirtti: ''Küçükler yok olunca büyükler fiyatları yükseltiyor. Yani büyükler tekelleşmeye gidiyor. Bayramın yaklaşması ile birlikte de spekülatörler piyasada cirit atmaya başladılar. Bonfilenin kilosu 70 liraymış? Bunların hepsi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi spekülatörlerin bir oyunudur. Çünkü böyle bir fiyat artışı yoktur. Tarım Bakanlığı bu konuda gerekli tedbirleri almış bulunmaktadır. Ülke genelinde abartılacak bir et darlığı yok. Ancak önümüzdeki yıllarda sıkıntıya girilmemesi için şimdiden tedbir alınmalı. Spekülatörler et fiyatlarının düşmesini istemiyor. Fiyatları yüksek tutuyor.''