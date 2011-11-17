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Dünya

"Diplomatik misyonlara saldıranlara hukuki işlem yapılacak" BEYRUT (A.A)

17 Kasım 2011 13:27

-"Diplomatik misyonlara saldıranlara hukuki işlem yapılacak" BEYRUT (A.A) - 17.11.2011 - Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara saldıranlar hakkında hukuki işlem yapılacağını bildirdi. Suriye'nin resmi SANA ajansının haberine göre bakanlık açıklamasında, Suriyeli yetkililerin, diplomatik misyonların korunmasıyla ilgili uluslararası taahhütleri yerine getireceği belirtildi. Açıklamada, diplomatik binaların dokunulmazlığını ihlal etmeye çalışan, binalara giren ya da zarar veren herkese karşı uygun yasal önlemlerin alınacağı ifade edildi. Arap Birliği'nin Suriye'nin üyeliğini hafta sonunda askıya alma kararının ardından Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yanlıları ülkedeki diplomatik misyonlara saldırılar başlatmıştı.

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