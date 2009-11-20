"Dinlemeler yeni bir AKP-TSK dönemeci"

T24 - İngiliz The Economist dergisi, Türkiye'de telefonların gizlice dinlenmesi konusunu, iktidar partisiyle Silahlı Kuvvetler arasındaki mücadelede yeni bir dönemeç olarak nitelendirdi.

Derginin bu haftaki sayısında çıkan yazıda, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, dinlemelerin yasal olduğu yönündeki sözlerine yer verilerek, bunun doğru olabileceği belirtilirken, İnsan Hakları Derneği Başkanı Hüsnü Öndül'ün "yasaların alt üst edildiğini ve bu yasaların çoğunun iktidardaki AKP tarafından geçirildiğini" söylediği belirtildi.

Yazıda, Öndül'ün "bu geniş yasal yetkiler çerçevesinde, bir kişinin münferit olarak ve aynı zamanda polis, milli istihbarat teşkilatları ve jandarma tarafından dinlenmesinin mümkün olduğu" yönündeki görüşüne yer verildi.

Economist'in yazısında, dinleme kararları ve işlemleriyle ilgili olarak "siyasi partiler hukuku açısından inceleme" başlatan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın da inceleme sonunda AKP için yeni bir kapatma davası açma bahanesi elde edebileceği ifade edildi.

Söz konusu sorunun yargıyla çok da ilgisi olmadığını yazan Economist, bunun daha ziyade, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve partisi ile Silahlı Kuvvetler arasında uzun süredir devam eden iktidar mücadelesinde yeni bir dönemeç olduğu yorumunu yaptı.

Economist, son dönemdeki sızdırılan darbe planı belgesiyle ordunun konumunun zarar gördüğünü, AKP'nin de ordunun yetkilerini kırpacak yeni yasalarla karşılık verdiğini öne sürdü. Ekonomist, gizli dinlemelerin bu siyasi savaşta sadece bir başka silah olabileceği görüşünü dile getirdi.