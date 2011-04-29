-"DİNK" DAVASI "ERGENEKON" İLE BAĞLANTILI MI? İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - Hrant Dink'in öldürülmesi davasında mütalaasını yazmak için dosyayı inceleyen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta, bu dava ile İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ''Ergenekon'' davası sanıkları arasında bağlantı olup olmadığı yönünde inceleme yapılması ve sonucun kendisine bildirilmesi için, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazı yazdı. Alınan bilgiye göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Hrant Dink cinayeti davasında duruşma savcısı olan ve bu mahkemede 28 Mart 2011'de yapılan 17. duruşmada, dosyanın davaya ilişkin görüşünü açıklamak için kendisine gönderilmesini isteyen Hikmet Usta, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bir yazı gönderdi. Usta'nın emniyete gönderdiği yazıda, Hrant Dink cinayeti davası sanıkları ile İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ''Ergenekon'' davası sanıkları arasında bağlantı olup olmadığının incelenmesini ve inceleme sonucunun kendisine gönderilmesini istediği ifade edildi. Hrant Dink cinayeti davasıyla ilgili olarak, özel yetkili Cumhuriyet savcıları Selim Berna Altay ile Mustafa Çavuşoğlu, ayrı ayrı soruşturmalar yürütüyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 28 Mart'ta yapılan 17. duruşmaya ilk kez duruşma savcısı olarak katılan Hikmet Usta da sanıklar hakkındaki suç vasfının değişme ihtimali bulunduğunu belirterek, dosyanın esas hakkındaki görüşünü açıklamak için kendisine gönderilmesini istemişti. Duruşmada, tutuklu sanıklardan Erhan Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu da ''Dink cinayetinin, müvekkili Tuncel'in çapına uymayacak kadar büyük olduğunu'' ifade ederek, ''Ergenekon''la ilgisi olabileceği gerekçesiyle soruşturmanın genişletilmesini talep etmişti.