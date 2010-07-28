-"DİNK DAVASI"NDA REDDİ HAKİM TALEBİ TRABZON (A.A) - 28.07.2010 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında ''görevi ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak'' suçundan açılan davada, sanık avukatı Ali Sürmen, ''reddi hakim'' talebinde bulundu. Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında Albay Ali Öz'ün de yeraldığı 8 tutuksuz sanık ile mazeret bildiren Dink ailesinin avukatları katılmadı. Sanıklardan Albay Ali Öz'ün avukatı Ali Sürmen ile Veysal Şahin ile Okan Şimşek'in avukatı Nurhayat Bayraktar ise duruşmada hazır bulundu. Mahkemenin asıl hakimi Şevki Uluçam'ın izinli olması nedeniyle katılmadığı belirtilen duruşmaya bakan hakim İlknur Çoban, hakim değişikliği nedeniyle eski tutanakların okunduğunu bildirdi. Hakim Çoban, Albay Öz'ün avukatı Sürmen'in ''reddi hakim'' talebinde bulunduğunu belirterek, bu isteme ilişkin dilekçe sunduğunu anlattı. Bu konudaki diyecekleri sorulan avukat Sürmen, dilekçedeki beyanlarını tekrar ederek, talepleri konusunda karar verilmesini talep etti. Diğer sanık avukatı Bayraktar da ''reddi hakim'' konusunda bir karar verildikten sonra savunma yapacağını ifade ederek, bu aşamada bir beyanı olmayacağını ifade etti. Hakim Çoban da Avukat Sürmen'in ''reddi hakim'' talebi konusunda karar verilmesi için dava dosyasının nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. -''HAKİM ULUÇAM TARAFSIZLIĞINI YİTİRDİ'' İDDİASI- Duruşma çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan avukat Ali Sürmen, mahkemenin asıl hakimi Şevki Uluçam'ın daha önce, sanıkların suçunun, daha ağır bir cezayı gerektiren ''ihmal suretiyle ölüme sebebiyet verme'' suçu olduğu gerekçesiyle ''görevsizlik kararı'' verdiğini anımsatarak, ''Bu ihsas-ı rey'dir. Müvekkilimin beraat etmesi gerekir. Bu kararı veren, beraat kararı verir mi?'' dedi. Avukat Sürmen ayrıca, bir önceki duruşmada da hakim Uluçam'ın, katılan vekillerine uzun süre söz vermesine rağmen kendilerine yeterince konuşma süresi vermediğini ve bu nedenlerle tarafsızlığını yitirdiğini öne sürerek, reddi hakim talebinde bulunduğunu anlattı.