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Dünya

"DİNİ GERGİNLİKLERİN ARKASINDA ABD İLE İSRAİL VAR" KAHİRE (A.A)

27 Haziran 2011 13:25

-"DİNİ GERGİNLİKLERİN ARKASINDA ABD İLE İSRAİL VAR" KAHİRE (A.A) - 27.06.2011 - Mısır Başbakan Yardımcısı Yahya El CEmal, ABD ile İsrail'i Mısır'daki dini gerginliklerin arkasında olmakla suçladı. Resmi Mena ajansındaki habere göre, El Cemal, dün televizyondaki konuşmasında, ''ABD ile İsrail Mısır'daki dini gerginliklerin arkasındadır, çünkü ülkeyi bölmek için tek yol budur diye düşünüyorlar'' ifadesini kullandı. Haberde, El Cemal'in ''İsrail bunu yapma peşinde, çünkü Mısır bölgenin en önemli gücü'' dediği de belirtildi. Mısır'da Müslümanlarla Hristiyanlar arasında cumartesi günü çıkan çatışmalarda en az 3 kişi yaralanmıştı.

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