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"DİN İBARESİ"YLE İLGİLİ BAŞBAKANLIK'A DİLEKÇE ANKARA (A.A)

26 Ekim 2010 17:17

-"DİN İBARESİ"YLE İLGİLİ BAŞBAKANLIK'A DİLEKÇE  ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), Türkiye'de nüfus cüzdanlarında din ibaresinin yer almasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili 9. maddesine aykırı olduğu yönünde verdiği karara uyulmadığını belirterek, gerekenin yapılması için Başbakanlık'a dilekçe verdi. Balkız, konuyla ilgili AİHM'ye başvuran Sinan Işık ve federasyon üyelerinin katılımıyla, Başbakanlık'ın Güvenpark tarafında açıklama yaptı. AK Parti hükümetinin, Ekim 2007'de AİHM tarafından zorunlu din dersleriyle ilgili verilen kararı yok saydığını, şimdi de yeni bir AİHM kararının yok sayıldığını iddia etti. Sinan Işık'ın İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde 07.05.2004'te açtığı davada ''nüfus cüzdanındaki 'Dini: İslam' tanımlaması yerine 'Dini: Alevi' yazdırmak istediğini, ancak mahkemenin Diyanet İşleri Başkanlığından aldığı görüşü dayanak kabul edip, talebi reddettiğini, bunun üzerine de kararın AİHM'ye götürüldüğünü anımsattı. Balkız, AİHM'nin, 2 Şubat 2010'da verdiği kararla nüfus cüzdanlarında bulunan ''Dini'' hanesinin varlığını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesine aykırı bulduğunu belirterek, ''Çünkü yurttaşın dindar olup olmadığı, dindar ise hangi dine mensup olduğu laik devleti ilgilendiren bir husus değildir'' dedi. Ayrıca, bu durumun, o nüfus cüzdan sahibinin rızası dışında dininin ne olduğunu açıklamak zorunda bıraktığını anlatan Balkız, bunun da Anayasanın 24. maddesinin ''Kimse dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz'' şeklindeki hükmüne aykırı olduğunu ifade etti. Balkız, AİHM'nin ilgili kararının 2 Mayıs 2010 da kesinleştiğini belirterek, hükümetin, üç ay içinde bu kararın gereğini yerine getirmesi, Nüfus Kanunu'nun 43. Maddesini bu doğrultuda yeniden düzenlemesi gerektiğini kaydetti. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine gideceklerini, bunu da Türkiye'nin her yerinden Brüksel'e yürüyerek yapacaklarını dile getiren Balkız ve beraberindekiler, açıklamanın ardından Başbakanlık'a giderek hazırladıkları dilekçeyi verdi. Bu arada, federasyon üyeleri Başbakanlık'a girmek için Milli Müdafaa Caddesi'nde kaldırımdan yürürken, gazetecilerin önü Başbakanlık korumalarınca kesildi. Bazı gazeteciler kaldırımda yol kesilemeyeceğini belirterek korumalara tepki gösterdi.

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