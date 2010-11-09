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"DİLARA KAÇIRILMADI" ÇEŞME (A.A)

09 Kasım 2010 23:37

-"DİLARA KAÇIRILMADI" ÇEŞME (A.A) - 09.11.2010 - İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı beldesinde dershane çıkışı kaybolan Dilara Mercik'i kaçırdığı iddia edilen T.A'nın babası Mesut A, gerekli ifadeleri savcılığa verdiklerini belirterek, ortada bir suç unsurunun olmadığını savundu. Oğlu ile Dilara'nın üç yıllık arkadaşlık geçmişi olduğunu belirten Mesut A, ''Bu iki insanın birbirlerini sevdiğini tüm Çeşme biliyor. Oğlum T.A'nın onu kaçırması gibi bir durum söz konusu olamaz. Her ikisi de gönül rızası ile birlikteler. Yaşı reşit olunca evlenecekler. Dilara bizimle birlikte yaşayacak'' dedi. Mesut A, olayın Dilara Mercik'in rızasıyla gerçekleştiğini iddia etti. Çeşme Alaçatı'daki evinden, 17 gün önce dershaneye gitmek üzere ayrılan 17 yaşındaki Dilara Mercik'ten haber alamayan ailesi, jandarma ve polise başvurarak ''kaçırıldığını'' bildirmişti.

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