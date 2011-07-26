-"DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ" İSTANBUL (A.A) - 25.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan çalışmaların yakından takip edildiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten, yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, ''Yürütülmekte olan hukuki süreç ile birlikte TFF tarafından yapılan titiz çalışmaları dikkatle takip ediyoruz'' denilirken, şu ifadelere yer verildi: ''Sayın Mehmet Ali Aydınlar başkanlığındaki TFF'nin tüm futbol ve beraberinde spor kamuoyunu tatmin edecek, akıllarda soru işareti bırakmayacak şekilde karar almak adına çaba sarf ettiklerini biliyoruz. Bu bağlamda sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve Türk sporu adına daha doğru kararların alınabilmesi amacıyla TFF tarafından alınan kararları da saygı ile karşılıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak temennimiz, başta devam etmekte olan hukuki sürecin bir an önce sonuçlanması ve yöneticilerimizin aklanması, kulübümüz, camiamız ve Türk futbolunun ve sporunun bu süreçte zarar görmemesidir.''