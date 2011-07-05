-"DİK DURMALI BİRLİK OLMALIYIZ" İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü, futbolda yürütülen şike soruşturmasıyla ilgili olarak taraftarına yönelik bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe camiası olarak, çeşitli iddiaların öne sürüldüğü, çok farklı yorumların yapıldığı ve son derece üzücü senaryolardan bahsedilen bir dönemden geçtikleri belirtilirken, ''Futbolda şike iddialarının araştırıldığı bir soruşturmanın içerisinde başkanımız ve yöneticilerimizin de gözaltında olmaları, bizleri son derece üzmektedir. Ancak inancımız, en kısa zamanda gerçeklerin ortaya çıkacağı ve camiamızın şanlı tarihine herhangi bir leke gelmeden bu süreci atlatacağımız şeklindedir. Nitekim; üzerimize leke atılmaya çalışılan maçlarda, takımımızın gösterdiği performans ve rakiplerimizin ortaya koyduğu direnç ve oyun, ortadadır'' denildi. Fenerbahçe camiasının bugün bir kez daha büyüklüğünü herkese göstereceği kaydedilirken, şu ifadelere yer verildi: ''Büyük Fenerbahçe taraftarı, kulübümüz bayrağı altında toplanacak ve birlik içerisinde bu süreci atlatacaktır. Bu sürecin başından bu yana, gerek kulübümüze gelerek, gerek bize yolladıkları faks ve maillerle desteklerini gösteren taraftarlarımız, bu birlikteliğin örneğini de net bir biçimde vermiştir. Destek mesajlarından ötürü, taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. 12. adamın bugün üzerine düşen tarihi görev; dik durmak, yıkılmamak ve birlik içerisinde hareket etmektir. Büyük Fenerbahçe camiası, her zaman olduğu gibi bugün de başı dik, alnı ak bir duruş sergileyecek ve yarınlara umutla bakmaya devam edecek, Türk sporunun lokomotifi olmayı sürdürecektir.''