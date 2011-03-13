-"DİĞER POMPA ÇALIŞIYOR RADYASYON TEHLİKESİ YOK" TOKYO (A.A) - 13.03.2011 - Japonya Atom Enerjisi Şirketi, soğutma sistemi pompasının durduğu Tokai 2 No'lu (Dai-Ni) nükleer santralinde diğer pompanın çalıştığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, İbaraki bölgesinde bulunan santraldeki pompalardan birinin deprem sırasında arızalandığı belirtilerek, diğer pompanın çalıştığı, reaktörün normal faaliyetini sürdürdüğü ve radyasyon sızıntısı riskinin olmadığı kaydedildi. Japon Kyodo haber ajansı, daha önce 8,9 olarak bildirilen, ancak bugün son hesaplamalarla büyüklüğünün 9 olduğu belirlenen depremin ardından, başkent Tokyo'nun 125 kilometre kuzeyinde yer alan nükleer santralin soğutma sistemi pompasının durduğunu duyurmuştu.