-"DİĞER MAÇA GÖLGE DÜŞECEKTİ" MANİSA (A.A) - 26.01.2011 - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Erol Azgın, galip gelmek için çaba sarf ettiklerini belirterek, "bana göre eğer bugün galip gelip gruptan çıkamasaydık, diğer maça gölge düşürmüş olacaktık" dedi. Çeyrek finalin Gaziantep'e hayırlı olması dileklerini ileterek sözlerine başlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Erol Azgın, galip gelmek için çaba sarf ettiklerini söyledi. Azgın, maç sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti: ''Bana göre eğer bugün galip gelip gruptan çıkamasaydık, diğer maça gölge düşürmüş olacaktık. Öncelikle 4 maçlık seride mücadele eden futbolcu arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Ayrıca bu galibiyetimizi de sürekli arkamızda olan ve desteğini esirgemeyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Onursal Başkanımız Asım Güzelbey'e ve yönetim kuruluna hediye etmek istiyoruz. Maçın zor geçeceğini biliyorduk, bizim için Trabzonspor-Beşiktaş maçı da önemliydi. Devre arasında maçın 2-0 olduğunu öğrenmiştik. İlk yarı 1-0 bitti, ikinci yarıda birkaç pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Sonradan bir gol yedik ama futbolcu arkadaşlarımız son dakikalarda 2. golü buldu.'' Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un adını tüm Türkiye'ye duyurmak için çalıştıklarını ifade eden Azgın, ''Takımda yaş ortalaması 24. Herkesin kendine göre bir hedefi var. Oyuncularımızın da bir hedefi var. Bir de takımda arkadaşlığı dostluğa çevirmeye çalıştık, başardığımızı sanıyorum, başarıyı da bunlar getirdi diyebilirim'' diye konuştu. -MANİSASPOR Gaziantep Büyükşehir Belediyaspor'a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Manisaspor'un yardımcı antrenörü Reha Erginer, maça çıkarken bir iddialarının kalmadığını hatırlatarak sadece galip gelmek için sahaya çıktıklarını vurguladı. Erginer, ''Maçta ligde az süre verdiğimiz ve oynatamadığımız oyuncuları ile yeni transferleri oynattık. Onları görmemiz açısından da iyi bir maç oldu. İyi oyun oynayamadık. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u kutluyorum'' dedi.