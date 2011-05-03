-"DİĞER ADAYLARLA ARAMDA DAĞLAR KADAR FARK VAR" İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - Galatasaray Kulübü'nde 14 Mayıs'ta yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olan Mehmet Helvacı, diğer adaylarla arasında ''dağlar kadar'' fark olduğunu kaydederek, seçimin kendisinin kazanacağına inandığını söyledi. Mehmet Helvacı, Lig Tv'ye yaptığı açıklamada, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın, kendisinin yanı sıra camianın önde gelen isimlerinin yaptığı ''seçime gidelim'' çağrılarını sonuçsuz bıraktığını, genel kurulla yersiz bir kavganın içine girdiğini savundu. Helvacı, şöyle konuştu: ''Bir sürü Galatasaray duayeni doğru yolu gösterdiler. İnsanlar, 'Sayın Başkan seçime gidin' diye ricacı oldular. Ancak sayın başkan, direndi direndi, kötü sonuç meydana gelince de bu kez 'Beni linç ettiler' dedi. Eğer o gün seçime gidilseydi, bunların hiç biri olmazdı. Sonuç değişti mi? Değişmedi. Bugün seçime gidiliyor. Peki önceden karar almış olsaydık yine seçime gidilecekti ama aradaki süreç, nezaketle letafetle geçilmiş olacaktı. Onun yerine kavgayla, gürültüyle, mahkeme süreciyle, Galatasaray'ın enerjisi lüzumsuz yere harcanarak geçildi.'' Galatasaray Kulübü başkanlığı için hazırlıklı olduğunu, 7 yıldır yöneticilik yaptığı kulüpte bir çok projeye imza attığını, yapılması gerekenleri yönetim kurullarında söylediğini dile getiren Helvacı, ''Bunların bir kısmı gerçekleşti, bir kısmı gerçekleşmedi. Şimdi o yüzden çok hazırlıklıyım. Galatasaraylılara anlatacağım projelerin tamamı kendiliğinden ortaya çıkan projeler. Özel bir hazırlık yapmak gereği duymadım. Çünkü kulübün içinde yaşayarak öğrendim. Mesele bunları hayata geçirmeye kaldı'' dedi. -''DAĞLAR KADAR FARK''- 40 yıldır Galatasaray camiasında bulunduğunu dile getiren Helvacı, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Benim 40 yıldır Galatasaray'da öğrendiğim şudur: Galatasaraylılar sağ duyulu insanlardır. Bilgiyle, tecrübeyle hareket ederler ve bu çerçevede seçimlerini yaparlar. Eğer siz, tecrübeyi, bilgiyi doğru şekilde anlatabilirseniz, Galatasaraylıların seçimlerinin ne olacağı bellidir. Ben bugüne kadar anladığım, gördüğüm, inandığım Galatasaray'ın, bugünden sonra da farklı şekilde davranacağını düşünemiyorum. Dolayısıyla bugün başkan adayları arasında hem Galatasaray tecrübesi açısından, hem Galatasaray bilgisi açısından, hem projeler açısından benden daha iyi hazırlanmış bir kimsenin olmadığını görüyorum. Bu hazırlıkları da doğru şekilde anlatabilirsem, Galatasaraylıların seçeceği kişi ben olacağım. Başka alternatif yok. Diğer adaylarla kendimi karşılaştırdığımda aramızda dağlar kadar fark var çünkü.'' -ÜNAL AYSAL KONUSU- Başkan adaylarından Ünal Aysal için ''Galatasaray Kulübü'nden para kazandı'' şeklindeki sözlerinin arkasında olduğunu belirten, kendisinin doğruyu söylemediğini öne sürdüğü Aysal'ın özür dilemesi gerektiğini savunan Helvacı, şöyle konuştu: ''Benim Ünal beyle bir tartışmam yok. Ben tercihini de sorgulamıyorum. Ünal bey Galatasaray ile bir ticaret yapmış olabilir, bundan para da kazanmış olabilir. Buna yönelik bir itirazım yok. Benim tercihim bu yönde olmaz. Ben Galatasaray ile ticaret yapmam, Galatasaray'dan para kazanmam ama bir başkası bunu böyle yaptı diye onu eleştirmem. Benim söylediğim şey, Ünal bey Galatasaray'dan para kazanmış olmasına rağmen, benim doğruyu söylemediğimi ima ederek kendisinin Galatasaray'dan para kazanmadığını söyledi. Sadece kendisi de söylemedi, başka Galatasaraylılara da bunu söyletti. Ben buna itiraz ettim. Kimse benim doğruyu söylemediğimi söyleyemez. 'Ben üniversite hocasıyım. Genç insanların rol modeliyim. Hem üniversite öğrencilerim, hem genç Galatasaraylılar buna tepki gösteriyorlar. Ünal bey benden özür dilesin' dedim. Özür beklemek benim hakkım.'' Ünal Aysal'ın ''Ben hiçbir çalışanımdan özür dilemedim'' şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Helvacı, ''Ünal beyin gerekçesi buysa, benden özür dilerse, kendi prensiplerini çiğnemiş olmaz çünkü hiç çalışanı olmadım'' dedi. Aysal'ın bu sözlerini de hiç doğru bulmadığını belirten Helvacı, ''Hata yapmışsanız, herkesten özür dilersiniz. Bunun hiç bir gerekçesi olamaz. Özür dilemek bir fazilet, erdem işidir'' şeklinde konuştu. - ''AYSAL, GALATASARAYLILARDAN ÖZÜR DİLEMELİ'' - Ünal Aysal'ın artık kendisinden özür dilemesinin de yeterli olmayacağını kaydeden Helvacı, ''Ünal Aysal doğru söylemediği için artık Galatasaraylılardan özür dilemelidir'' ifadesini kullandı. Ünal Aysal'ın yaptığı açıklamaların doğru olmadığını savunan Helvacı, ''Ünal bey ya yaptığı işi bilmiyor... Bilmiyorsa ben kendisine işin gerçeğini anlatırım ama biliyor da doğruyu söylemiyorsa bu Galatasaraylılardan özür dilemek için esaslı bir nedendir'' dedi. Mehmet Helvacı, Galatasaray'ın tüm başkan adaylarıyla bir açık oturumda bir araya gelmeyi istediğini de ifade etti. -SPORTİF BAŞARI- Mehmet Helvacı, göreve geldiklerinde, futbolun başına getirmeyi planladıkları 3 isimle görüştüklerini, birisiyle anlaştıklarını bildirdi. Galatasaray'ın UEFA ve Süper Kupa'yı almaya götüren sürecin efsanevi teknik direktör Jupp Derwall'in göreve getirilme tercihi ile başladığını kaydeden Helvacı, göreve getirecekleri ismin, sarı-kırmızılı kulüpte böyle dönemi başlatacağına inandığını ifade etti. Helvacı, göreve gelmeleri halinde takımın gelecek yılki Süper Lig şampiyonluğuna dönük 10 oyuncu transfer edeceklerini, kadro gereği bir grup oyuncunun da takımdan gönderileceğini sözlerine ekledi. -TERİM GÜNDEMDE YOK- Fatih Terim'in isminin Galatasaray Kulübü'nde her zaman anılacağını kaydeden Helvacı, ancak futbolun başına getirmeyi istediği isimlerden birinin Terim olmadığını ifade etti. Galatasaray için önceliğin sportif başarı olduğunu, mali başarının bunun peşinden geleceğine inandığını kaydeden Helvacı, ''Galatasaray bir spor kulübü. Sporcu üretimi yapması gerekiyor'' dedi. Sarı-kırmızılı kulübün bütçesinin ancak yüzde 20'lik bölümünü kulübün denetiminde, yüzde 80'inin ise kontrolsüz harcamaya açık olduğunu ifade eden Helvacı, bunun tamamının denetim altına alınacağını, kendi döneminde Galatasaray Kulübü Genel Kurulu'nun onayına sunulmayan hiç bir bütçenin kullanılmayacağını kaydetti. ''Aziz Yıldırım ile ilişkiniz nasıl olacak'' şeklindeki soru üzerine Helvacı, ''Galatasaray Kulübü başkanı ile Fenerbahçe Kulübü başkanının arası nasıl olması gerekiyorsa öyle olacak'' diyerek yanıtladı.